Трамп рассказал о предстоящем решении по конфликту с Ираном

Президент США Дональд Трамп рассказал, что ему предстоит принять решение относительно конфликта с Ираном. По его словам, конфликт может завершиться «по-хорошему или по-плохому».

«Вопрос только в том, будет это по-хорошему или по-плохому. Мы можем по-хорошему, можем по-плохому»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами на лужайке у Белого дома. Кроме того, американский президент заявил, что власти Ирана «фактически отказываются от всех планов по ядерному оружию».

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. В середине июня иранская и американская стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. По данным Bloomberg, в Тегеране готовятся к новым масштабным ударам американских вооруженных сил.