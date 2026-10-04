Трамп рассказал о предстоящем решении по конфликту с Ираном
Президент США Дональд Трамп рассказал, что ему предстоит принять решение относительно конфликта с Ираном. По его словам, конфликт может завершиться «по-хорошему или по-плохому».
«Вопрос только в том, будет это по-хорошему или по-плохому. Мы можем по-хорошему, можем по-плохому»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами на лужайке у Белого дома. Кроме того, американский президент заявил, что власти Ирана «фактически отказываются от всех планов по ядерному оружию».
США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. В середине июня иранская и американская стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. По данным Bloomberg, в Тегеране готовятся к новым масштабным ударам американских вооруженных сил.
Ядерный вопрос в обсуждавшейся формуле был связан не только с заявлениями, но и с конкретным обменом уступками. США должны были снять морскую блокаду, вывести силы из приграничных районов, частично разморозить иранские активы на сумму $12 млрд и приостановить нефтяные санкции, а Тегеран — начать переговоры по ядерной программе с расчетом на отдельное соглашение в течение 60 дней.
Поэтому возможное решение Дональда Трампа касается выбора между возвращением к поэтапной дипломатической схеме и военным давлением. В январе 2026 года в американской администрации обсуждалась более ограниченная операция с сохранением возможности эскалации, поскольку там опасались нехватки ресурсов для защиты от ответного удара Ирана.
Продолжение боевых действий имеет и внутреннее ограничение для американской администрации: по истечении двух месяцев президент должен либо получить одобрение конгресса, либо начать вывод войск, который должен завершиться в течение месяца. В дипломатическом варианте за двухмесячный период должны были обсуждаться не только ядерная программа, но и отмена основных и второстепенных санкций, восстановление и экономическое развитие Ирана.