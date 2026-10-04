Задержан подозреваемый в убийстве женщины на юго-востоке Москвы

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины, чье тело нашли в квартире на Жулебинском бульваре в Москве. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

47-летнего мужчину задержали в Воронежской области. В ближайшее время его доставят в Москву и передадут следователям. В задержании участвовали сотрудники уголовного розыска столичного главка МВД совместно с оперативниками ЮгоВосточного округа.

Сегодня в квартире на Жулебинском бульваре нашли расчлененный труп. Останки были упакованы в пакеты, стоявшие на балконе. Там же нашли предполагаемые орудия убийства — несколько кухонных ножей. Источник «РИА Новости» в силовых структурах сообщил, что останки принадлежат женщине. К убийству может быть причастен ее сожитель. По словам собеседника агентства, полиция искала также совершеннолетнюю дочь убитой.