Ягодки раздора
Американцы и европейцы рассорились из-за ударов Киева по складам Wildberries
США и Европа разошлись по вопросу украинских ударов по гражданским объектам на территории России, включая склады Wildberries. Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил, что действия Киева лишь укрепляют готовность Москвы к эскалации конфликта и не приближают его окончание. Главы Минобороны Германии и Великобритании встали на защиту Украины и осудили самого Колби. С критикой высказываний американца выступил и генсек НАТО Марк Рютте.
Спор между союзниками разгорелся по итогам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которое прошло вечером 17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Поводом для него стало выступление замминистра обороны США по политическим вопросам Элбриджа Колби, который осудил украинские удары вглубь России. «Такие удары, особенно по гражданской инфраструктуре, например по объектам Wildberries, вероятно, укрепили решимость российского общества и готовность самого Кремля к эскалации»,— сказал он своим союзникам.
Колби продолжил, что такие удары Киева не приближают окончания боевых действий и не могут остановить наступление России, и предложил украинцам сосредоточиться на укреплении фронта.
При этом он добавил, что при обмене дальними ударами между Россией и Украиной преимущество, скорее всего, на стороне Москвы.
С такой позицией американского замминистра его европейские коллеги не согласились. И неудивительно: еще с середины июля, когда ВСУ впервые начали наносить удары по складам маркетплейса, а затем распространили их и на другую известную площадку для продажи товаров Ozon, в Брюсселе и в Киеве поставили под вопрос гражданский статус этих объектов. Причина якобы была в том, что Wildberries реализует товары двойного назначения. При этом в Киеве и вовсе говорили о том, что удары по складам маркетплейсов напрямую влияют на экономику России, а значит, ослабляют ее. Не отставал и президент Финляндии Александр Стубб, который в конце августа уверенно заявил, что удары по складам Wildberries заставят Россию перейти к мирным переговорам. Евросоюз продемонстрировал свою позицию 16 ноября, когда внес основательницу маркетплейса и главу объединенной компании Wildberries & Russ Татьяну Ким в санкционный список. Так что реакция европейских министров обороны на слова Колби была вполне предсказуемой.
Первым на встрече в формате «Рамштайн» высказался глава бундесвера Борис Писториус. Он заявил, что критика Пентагона «глупа и неразумна», и добавил, что вместо того, чтобы тратить время на обвинения в адрес Киева, союзникам нужно вглядеться в атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, а именно системы энерго-, водо- и теплоснабжения. «Атаки Украины на объекты на территории России, если это негражданские цели или объекты, используемые военными, являются законными и правомерными»,— сказал Писториус.
От комментариев не удержался и его британский коллега Уэс Стритинг. Министр обороны Великобритании заявил, что удары вглубь территории помогают ослабить «российский военный арсенал», выиграть больше времени и спасти невинные жизни.
Генсек НАТО Марк Рютте поддержал двух высказавшихся министров, но от резких заявлений все же воздержался. Зато вспомнил про атаку ВСУ на Керченский мост 17 ноября, в результате которой сооружение получило повреждения.
«Украина имеет право защищаться и наносить удары по российским логистическим узлам, в частности по Керченскому мосту»,— завил Рютте. Он добавил, что приоритет Украины — это защита ее границ, даже если это означает неизбежность ударов по логистическим узлам. «То, что они (ВСУ.—“Ъ”) это делают — неизбежно»,— заявил генсек.
При этом в ООН еще в июле дали однозначную оценку действиям Киева, заявив, что они могут классифицироваться как военное преступление. «Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права»,— сказал в ходе брифинга официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Хитан, отвечая на просьбу оценить удары Киева по складам Wildberries. Тогда же Аль-Хитан заявил о необходимости провести расследование этих атак. Впрочем, оно так и не состоялось.