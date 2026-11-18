С такой позицией американского замминистра его европейские коллеги не согласились. И неудивительно: еще с середины июля, когда ВСУ впервые начали наносить удары по складам маркетплейса, а затем распространили их и на другую известную площадку для продажи товаров Ozon, в Брюсселе и в Киеве поставили под вопрос гражданский статус этих объектов. Причина якобы была в том, что Wildberries реализует товары двойного назначения. При этом в Киеве и вовсе говорили о том, что удары по складам маркетплейсов напрямую влияют на экономику России, а значит, ослабляют ее. Не отставал и президент Финляндии Александр Стубб, который в конце августа уверенно заявил, что удары по складам Wildberries заставят Россию перейти к мирным переговорам. Евросоюз продемонстрировал свою позицию 16 ноября, когда внес основательницу маркетплейса и главу объединенной компании Wildberries & Russ Татьяну Ким в санкционный список. Так что реакция европейских министров обороны на слова Колби была вполне предсказуемой.