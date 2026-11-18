Евгений Сердюков ожидает, что в 2026 году количество сделок с криптовалютами будет единичным: реальные операции начнутся уже в этом году, но массовый сервис участники рынка подготовят в основном в следующем. Ранее Мосбиржа анонсировала торги криптовалютой с 1 декабря: инвесторам будут доступны биткоин, Ethereum и USDT в безадресном и адресном режимах.