СПБ Биржа начала тестовые торги биткоином, Ethereum и USDT
СПБ Биржа запустила тестовые торги тремя криптовалютами — биткоином, Ethereum и стейблкоином USDT, сообщил глава площадки Евгений Сердюков на конференции НАУФОР, передает «РБК Инвестиции». По его словам, участники торгов уже заключают тестовые сделки и учатся учитывать их в бэк-офисных системах. На первом этапе планируется старт реальных торгов тремя валютными парами.
Евгений Сердюков ожидает, что в 2026 году количество сделок с криптовалютами будет единичным: реальные операции начнутся уже в этом году, но массовый сервис участники рынка подготовят в основном в следующем. Ранее Мосбиржа анонсировала торги криптовалютой с 1 декабря: инвесторам будут доступны биткоин, Ethereum и USDT в безадресном и адресном режимах.
Банк России допустил эти активы к публичному обращению с 17 ноября. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать их с лимитом 300 тыс. руб. в год через одного посредника, квалифицированные — без ограничений. Всем инвесторам потребуется тестирование и ознакомление с рисками.