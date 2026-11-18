Дело сестер Хачатурян подготовлено к прекращению
Защита сестер Хачатурян добилась судебного постановления в адрес следствия
Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд столицы вынес сразу два решения об отмене последней меры пресечения одной из трех сестер Хачатурян, которые уже более восьми лет находятся под следствием за убийство своего отца Михаила. Давно наложенные на девушек ограничения постепенно смягчались, однако общение между ними и с другими фигурантами расследования по-прежнему категорически запрещено. Сестры обжаловали этот запрет, и только по обращению младшей из них, Марии, апелляция отправила решение на пересмотр, отметив, что обстоятельства дела изменились, а Михаил Хачатурян посмертно признан преступником. При этом суд указал руководству Следственного комитета России на недоработки.
Басманный суд 17 и 18 ноября рассмотрел жалобы на действия и бездействие следствия, поданные адвокатом Марии Хачатурян Ярославом Пакулиным. Защита настаивала на отмене меры пресечения девушке, устранении волокиты при расследовании и прекращении уголовного преследования. Ранее одну из жалоб суд вообще отказался принимать, а другую, поданную почти одновременно с представителями старших сестер Крестины и Ангелины, 17 июля не удовлетворил. Адвокаты сестер обжаловали отказ, но только по обращению защиты младшей апелляционная инстанция отправила его 7 октября на пересмотр. В постановлении говорилось, что Басманный суд «не проверил должным образом доводы адвоката и не дал им оценки применительно к требованиям закона», «не принял во внимание», что запрет покидать жилище давно истек (его срок закончился 28 декабря 2019 года), «недостаточно оценил динамику движения по уголовному делу и текущую ситуацию». Кроме того, было отмечено, что суд первой инстанции не исследовал, как следователь Следственного комитета России (СКР) исполнил требования первого замгенпрокурора Анатолия Разинкина от 3 апреля, и не получил документы о нынешнем процессуальном статусе Марии Хачатурян. При новом рассмотрении суду было предписано, соблюдая «процессуальный» и «разумный» срок, заново изучить доводы защиты.
Михаил Хачатурян был убит в Москве 27 июля 2018 года. По обвинению в убийстве были задержаны его дочери Крестина, Ангелина и Мария, которые, по версии следствия, нанесли отцу удары ножом и молотком. Действия сестер были квалифицированы как убийство группой лиц по предварительному сговору. Суд поместил их в СИЗО. Однако после кампании в их защиту как жертв домашнего насилия фигуранткам изменили меру пресечения на «запрет определенных действий». В 2025 году Хачатуряна посмертно признали виновным в насилии над дочерьми. Дело в отношении него прекратили в связи со смертью, а расследование в отношении сестер продолжилось.
Жалобы, которые поддержал прокурор, были удовлетворены частично. Суд не только предписал следователю устранить нарушения, связанные с мерой пресечения, но и вынес частное постановление в адрес замначальника Главного следственного управления СКР Андрея Гаврилова.
Гаврилов не предоставил суду необходимые документы, а также проигнорировал апрельское требование замгенпрокурора об устранении нарушений. По данным “Ъ”, это было фактическое указание о прекращении дела сестер Хачатурян за отсутствием состава преступления.
В нем говорилось, что у их отца имелся солидный арсенал оружия, а из экспертиз, переписок дочерей и свидетелей следует: они полагали, что отец может их убить, в связи с чем «подлежит применению законодательство о необходимой обороне». Защита сестер отмечает, что СКР вправе принять решение о прекращении дела сам, а обстоятельств, которые требовали бы дополнительной проверки, нет.
Позже большую часть ограничений следователь отменил «в индивидуальном порядке», и сестры смогли устроиться на работу. Однако полноценно пользоваться интернетом, говорить с журналистами и видеться между собой им по-прежнему запрещено. Защита полагает, что это нарушает конституционные права девушек.
Адвокаты напоминали, что приговор Бутырского суда, который 25 апреля 2025 года посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насильственных действиях сексуального характера, распространении порнографии и причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 132, 242 и 111 УК РФ), «устоял» при обжаловании в последующих инстанциях. «После удовлетворения судом жалоб на действия следствия можно рассчитывать, что до конца установленного сейчас срока расследования (конец 2026 года.— “Ъ”) будет принято решение о прекращении уголовного преследования сестер»,— резюмировал господин Пакулин.