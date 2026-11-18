Михаил Хачатурян был убит в Москве 27 июля 2018 года. По обвинению в убийстве были задержаны его дочери Крестина, Ангелина и Мария, которые, по версии следствия, нанесли отцу удары ножом и молотком. Действия сестер были квалифицированы как убийство группой лиц по предварительному сговору. Суд поместил их в СИЗО. Однако после кампании в их защиту как жертв домашнего насилия фигуранткам изменили меру пресечения на «запрет определенных действий». В 2025 году Хачатуряна посмертно признали виновным в насилии над дочерьми. Дело в отношении него прекратили в связи со смертью, а расследование в отношении сестер продолжилось.