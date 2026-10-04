Партия премьера Латвии лидирует на выборах в сейм после обработки 7% бюллетеней

Партия премьера-министра Латвии Андриса Курбергса «Объединенный список» набрала более 37% на выборах в 15-й сейм после обработки 7% бюллетеней. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии республики.

«Объединенный список» набрал 37,2%, что приносит партии 37 из 100 мест в сейме Латвии. На втором месте — партия «Латвия на первом месте» (12,78%, 13 мест). На третьем — Национальный союз «Все для Латвии!» (9,88%, 10 мест).

Голосование прошло 3 октября, избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени. Явка на выборы в сейм составила 51,68%. Всего проголосовало более 804 тыс. избирателей. Выборы проходят по партийным спискам, в них участвовало 14 партий. В сейм проходят списки, набравшие более 5% голосов.