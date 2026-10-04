Партия премьера Латвии лидирует на выборах в сейм после обработки 7% бюллетеней
Партия премьера-министра Латвии Андриса Курбергса «Объединенный список» набрала более 37% на выборах в 15-й сейм после обработки 7% бюллетеней. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии республики.
«Объединенный список» набрал 37,2%, что приносит партии 37 из 100 мест в сейме Латвии. На втором месте — партия «Латвия на первом месте» (12,78%, 13 мест). На третьем — Национальный союз «Все для Латвии!» (9,88%, 10 мест).
Голосование прошло 3 октября, избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени. Явка на выборы в сейм составила 51,68%. Всего проголосовало более 804 тыс. избирателей. Выборы проходят по партийным спискам, в них участвовало 14 партий. В сейм проходят списки, набравшие более 5% голосов.
Предварительный результат выборов не дает «Объединенному списку» большинства в 100-местном сейме: для формирования правительства большинства премьер-министру Андрису Курбергсу необходим 51 голос, то есть поддержка еще как минимум 14 депутатов. Без такого соглашения кабинет может опираться на более узкую коалицию и работать как правительство меньшинства, но тогда его устойчивость будет зависеть от голосований в парламенте.
Ранее, в мае 2026 года, для правительства меньшинства рассматривалась поддержка 44 депутатов правоцентристских и консервативных сил, включая «Объединенный список», «Национальное объединение» и «Союз зеленых и крестьян». Однако для формирования правительства большинства все равно требовалось расширить опору до 51 голоса.