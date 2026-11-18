По данным Морспасслужбы, во время стоянки экипаж Aframax Rio начал перегружать нефть на танкер Daphne. В этой связи спасатели попросили суд арестовать всю партию груза для обеспечения иска и запретить танкеру Daphne выходить из Новороссийска. Решением 26 октября суд удовлетворил иск частично, введя обеспечительные меры в отношении части груза стоимостью 239 млн руб. На последнем заседании Морспасслужба сообщила суду, что задолженность погашена, необходимости в обеспечительных мерах нет.