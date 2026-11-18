В Краснодаре суд снял арест с груза нефти на поврежденном танкере Aframax Rio
Арбитражный суд Краснодарского края отменил обеспечительные меры в процессе по иску Морспасслужбы к компании Crest Oil Trading, владельцу танкера Aframax Rio, который пострадал от атаки безэкипажного катера 6 октября. Морспасслужба намерена взыскать с судовладельца свои расходы на аварийные и буксировочные работы, в том числе за счет стоимости нефти, которую удалось спасти при тушении пожара.
Танкер Aframax Rio под флагом Либерии вез партию нефти сорта Siberian Light в Индию, объем груза превышал 101 тыс. тонн. После атаки безэкипажного катера на борту начался пожар, который был потушен спустя несколько часов. Никто из членов экипажа не пострадал. Танкер отбуксировали в нефтегавань Шесхарис в порту Новороссийска, в настоящее время аварийно-спасательные суда продолжают поддерживать Aframax Rio на плаву.
По данным Морспасслужбы, во время стоянки экипаж Aframax Rio начал перегружать нефть на танкер Daphne. В этой связи спасатели попросили суд арестовать всю партию груза для обеспечения иска и запретить танкеру Daphne выходить из Новороссийска. Решением 26 октября суд удовлетворил иск частично, введя обеспечительные меры в отношении части груза стоимостью 239 млн руб. На последнем заседании Морспасслужба сообщила суду, что задолженность погашена, необходимости в обеспечительных мерах нет.