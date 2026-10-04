На подлете к Москве сбили шесть беспилотников

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Незадолго до этого временные ограничения ввели в московском аэропорту Внуково. По данным Росавиации, с 00:10 мск авиагавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Обычно такие меры в российских аэропортах вводят при опасности ударов БПЛА.