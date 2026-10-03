Медведев рассказал о «прямой помощи» России Ирану
Медведев: Россия оказывала Ирану прямую дипломатическую помощь
Россия оказывала прямую дипломатическую помощь Ирану в условиях конфликта с США, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Поддержка, среди прочего, заключалась в блокировке резолюций Совета безопасности ООН.
«Это было действительно необходимо — и политические заявления, и в некоторых случаях прямая блокировка резолюций (Совбеза.— “Ъ”) ООН, которые выводили бы в легальную плоскость удары международного сообщества по Ирану. Что это, если не прямая помощь?»,— сказал Дмитрий Медведев в эфире иранского Гостелерадио. Так он ответил на вопрос об ограничениях, которые могли бы помешать Москве помочь Тегерану.
Дмитрий Медведев назвал отношения России и Ирана стратегическими и призвал не воспринимать их как военный блок. «Отношения между Исламской республикой Иран и Российской Федерацией находятся на беспрецедентно высоком уровне»,— добавил он. В первый же день операции США и Израиля против Ирана МИД России осудил начало военной кампании.
Дипломатическая поддержка выражалась не только в публичных заявлениях, но и в попытке не допустить решений Совета безопасности ООН, которые, по оценке Москвы и Тегерана, не учитывали позицию Ирана. Али Багери Кани в мае 2026 года отдельно благодарил Россию за недопущение принятия ряда таких резолюций благодаря ее праву вето.
При этом Москва не во всех случаях использовала вето: в марте 2026 года Россия воздержалась по документу с требованием к Ирану прекратить атаки, поскольку в нем не упоминались действия США и Израиля. Договор между Россией и Ираном, о котором сообщалось в июне 2025 года, предусматривает различные формы взаимодействия, в том числе военно-техническое сотрудничество.