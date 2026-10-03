Медведев рассказал о «прямой помощи» России Ирану

Россия оказывала прямую дипломатическую помощь Ирану в условиях конфликта с США, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Поддержка, среди прочего, заключалась в блокировке резолюций Совета безопасности ООН.

«Это было действительно необходимо — и политические заявления, и в некоторых случаях прямая блокировка резолюций (Совбеза.— “Ъ”) ООН, которые выводили бы в легальную плоскость удары международного сообщества по Ирану. Что это, если не прямая помощь?»,— сказал Дмитрий Медведев в эфире иранского Гостелерадио. Так он ответил на вопрос об ограничениях, которые могли бы помешать Москве помочь Тегерану.

Дмитрий Медведев назвал отношения России и Ирана стратегическими и призвал не воспринимать их как военный блок. «Отношения между Исламской республикой Иран и Российской Федерацией находятся на беспрецедентно высоком уровне»,— добавил он. В первый же день операции США и Израиля против Ирана МИД России осудил начало военной кампании.