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Axios узнал о высылке дипломатов Ирана из США после Генассамблеи ООН

Двое членов иранской делегации были выдворены из США после того, как они не покинули страну по требованию американских властей. Иранские дипломаты приезжали в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники.

«Выяснилось, что двое членов иранской делегации все еще находятся в Нью-Йорке, хотя сессия Генеральной Ассамблеи ООН давно завершилась. Теперь они выдворены из страны»,— сказал американский чиновник.

По словам собеседника издания, представители Ирана проигнорировали требование Госдепартамента, которое было направлено в представительство республики при ООН 28 сентября. 2 октября власти США повторно потребовали от представительства, чтобы иранские дипломаты покинули страну. По данным Axios, один из иранских дипломатов вылетел из США в ночь на 3 октября, второй — утром того же дня.

Основные общие прения на Генассамблее ООН прошли с 22 по 28 сентября. В последний день делегации Ирана и США провели переговоры с помощью посредников из Катара. Однако контакты, как писал Axios, не принесли результатов. 28 сентября госсекретарь США Марко Рубио потребовал, чтобы иранская делегация немедленно покинула страну.

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