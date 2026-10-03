AFP сообщило о задымлении над объектом Saudi Aramco в Эр-Рияде

Густой столб дыма и, предположительно, огонь видны на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в Эр-Рияде. Об этом сообщают AFP и Reuters со ссылкой на очевидцев.

Как передает корреспондент AFP, к территории объекта подъехали пожарные, полицейские и медики. Спутники NASA зарегистрировали высокую тепловую активность в нескольких точках города, сам НПЗ расположен на юго-западе. Компания и власти Саудовской Аравии пока никак не комментировали информацию.

Reuters обращает внимание, что задымление произошло одновременно с эскалацией конфликта движения «Ансар-Аллах» (хуситы) и международно признанного правительства Йемена, которое поддерживает Эр-Рияд. Хуситы неоднократно атаковали заводы Saudi Aramco.