AFP сообщило о задымлении над объектом Saudi Aramco в Эр-Рияде
Густой столб дыма и, предположительно, огонь видны на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в Эр-Рияде. Об этом сообщают AFP и Reuters со ссылкой на очевидцев.
Как передает корреспондент AFP, к территории объекта подъехали пожарные, полицейские и медики. Спутники NASA зарегистрировали высокую тепловую активность в нескольких точках города, сам НПЗ расположен на юго-западе. Компания и власти Саудовской Аравии пока никак не комментировали информацию.
Reuters обращает внимание, что задымление произошло одновременно с эскалацией конфликта движения «Ансар-Аллах» (хуситы) и международно признанного правительства Йемена, которое поддерживает Эр-Рияд. Хуситы неоднократно атаковали заводы Saudi Aramco.
Объекты Saudi Aramco ранее неоднократно подвергались ударам, затрагивавшим разные звенья нефтяной цепочки. В ноябре 2020 года поддерживаемые Ираном йеменские хуситы повредили инфраструктуру строящегося НПЗ в Джазане, нанесли ракетный удар по нефтехранилищу в Джидде, а также повредили, предположительно миной, танкер, доставлявший топливо в порт аль-Шукаик.
Масштаб последствий для компании может выходить далеко за пределы одной площадки: после ударов по нефтяной инфраструктуре Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе в 2019 году Эр-Рияд краткосрочно лишился возможности производить до 5,7 млн баррелей нефти в сутки.
При этом о причине нынешнего задымления на заводе в Эр-Рияде официальных данных пока нет: компания и власти Саудовской Аравии информацию не комментировали.