Польша изменит правила ведения огня по летящим со стороны России объектам

Министерство обороны Польши разрешит военно-воздушным силам страны сбивать объекты, которые пересекли воздушное пространство со стороны России, без визуальной идентификации. Сейчас для уничтожения объекта пилоты ВВС должны подлететь к цели и визуально убедиться, что именно представляет собой объект.

ВВС Польши смогут сбивать на основании показаний радаров любые объекты, пересекающие воздушное пространство страны. Ранее для этого требовалась еще и визуальная идентификация. Такое решение было принято в ответ на якобы растущие угрозы со стороны России, заявил министр обороны страны Цезарий Томчик.

«Новые вызовы требуют изменений. Как я говорил. Польская армия держит руку на пульсе и на спусковом крючке», — сообщил министр обороны Польши Цезарий Томчик в соцсети Х.

По словам министра, новые правила призваны ускорить процесс обнаружения объекта. Решение об уничтожении цели пилоты смогут принимать исходя из показаний радаров, нахождения объекта в закрытой для полетов зоне и информации от разведывательных служб.

Цезарий Томчик добавил, что подобные правила предусмотрены на случай военного положения или войны. С сентября 2025 года власти Польши неоднократно заявляли об обнаружении беспилотников на своей территории.