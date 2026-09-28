Польша изменит правила ведения огня по летящим со стороны России объектам
Министерство обороны Польши разрешит военно-воздушным силам страны сбивать объекты, которые пересекли воздушное пространство со стороны России, без визуальной идентификации. Сейчас для уничтожения объекта пилоты ВВС должны подлететь к цели и визуально убедиться, что именно представляет собой объект.
ВВС Польши смогут сбивать на основании показаний радаров любые объекты, пересекающие воздушное пространство страны. Ранее для этого требовалась еще и визуальная идентификация. Такое решение было принято в ответ на якобы растущие угрозы со стороны России, заявил министр обороны страны Цезарий Томчик.
«Новые вызовы требуют изменений. Как я говорил. Польская армия держит руку на пульсе и на спусковом крючке», — сообщил министр обороны Польши Цезарий Томчик в соцсети Х.
По словам министра, новые правила призваны ускорить процесс обнаружения объекта. Решение об уничтожении цели пилоты смогут принимать исходя из показаний радаров, нахождения объекта в закрытой для полетов зоне и информации от разведывательных служб.
Цезарий Томчик добавил, что подобные правила предусмотрены на случай военного положения или войны. С сентября 2025 года власти Польши неоднократно заявляли об обнаружении беспилотников на своей территории.
Нововведение переносит часть решения о поражении цели с обязательного визуального подтверждения на совокупность радиолокационных, разведывательных и зональных данных. Это сокращает время реакции, но само по себе не снимает более широкого ограничения на применение военной силы.
22 сентября 2025 года Дональд Туск заявлял, что Польша готова сбивать нарушающие ее воздушное пространство объекты только при солидарной позиции всех союзников по НАТО. Тогда же он говорил, что решение об использовании военной силы должно приниматься коллективно, чтобы не допустить обострения конфликта; значит, оперативная оценка цели и согласование применения силы остаются разными уровнями решения.