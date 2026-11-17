Штраф за мелкое хулиганство (по ст. 20.1 КоАП РФ), по мнению чиновников, должен быть увеличен до 1–2 тыс. руб. (сейчас 0,5–1 тыс.). В случае если хулиган неповинуется полицейскому, его предлагается штрафовать на сумму от 3 тыс. до 7,5 тыс. руб. (вместо нынешних 1–2 тыс.).