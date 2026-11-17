Как в правительстве предложили повысить штрафы
По ч. 1 ст. 20.2 о нарушении правил проведения митингов граждан предлагается штрафовать на 15–20 тыс. руб. (сейчас 10–20 тыс.), а максимальную санкцию для юрлиц поднять со 100 тыс. до 200 тыс. руб.
За организацию митинга и пикета без уведомления властей (по ч. 2 ст. 20.2) предлагается поднять санкции для граждан до 30–50 тыс. руб. (сейчас 20–30 тыс.), а для юрлиц — до 130–370 тыс. руб. (сейчас 70–200 тыс.).
Вилку наказаний за курение, распитие алкоголя в общественных местах и появление нетрезвым на улице (по ст. 6.24, 20.20 и 20.21 соответственно) предлагается довести до 1–3 тыс. руб. (сейчас 0,5–1,5 тыс.).
Штраф за мелкое хулиганство (по ст. 20.1 КоАП РФ), по мнению чиновников, должен быть увеличен до 1–2 тыс. руб. (сейчас 0,5–1 тыс.). В случае если хулиган неповинуется полицейскому, его предлагается штрафовать на сумму от 3 тыс. до 7,5 тыс. руб. (вместо нынешних 1–2 тыс.).
За проживание гражданина без паспорта или по недействительному документу (ст. 19.15 кодекса) санкции должны быть подняты до 4–6 тыс. руб. (вместо действующих 2–3 тыс.). За совершение этого правонарушения в Москве или Санкт-Петербурге предлагается повышенный штраф в 6–10 тыс. руб. (сейчас 3–5 тыс. руб.).