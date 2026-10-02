В Польше анонсировали принятие закона о подготовке к военному времени
Министерство национальной обороны Польши работает над законопроектом, который обеспечит полную готовность страны к военным действиям, заявил глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш в интервью радиостанции RMF FM.
Законопроект предусматривает упрощение переброски польских и союзных войск, подготовку инфраструктуры, согласование плана оборонного реагирования с критериями НАТО, а также реформу системы постоянного дежурства.
Сейчас проект находится на стадии межведомственных обсуждений. Дата внесения в Сейм (нижнюю палату парламента) еще не определена. Владислав Косиняк-Камыш объяснил необходимость поправок участившимися инцидентами с ракетами и беспилотниками вблизи границ.
Среди других последних инициатив Польши в области обороны — разрешить военно-воздушным силам страны сбивать объекты, которые пересекли воздушное пространство со стороны России, без визуальной идентификации. Сейчас для уничтожения объекта пилоты ВВС должны подлететь к цели и визуально убедиться, что именно представляет собой объект.
В польской оборонной практике инфраструктура двойного назначения включает не только военные объекты. В мае 2025 года к таким проектам относили дороги для перемещения военной техники, укрытия и бомбоубежища, а также поддержку оборонных предприятий и инвестиции в военные технологии; значение этих объектов связано и с ролью Польши как логистического маршрута для поставок на Украину.
В сентябре 2025 года после проникновения беспилотников в польское воздушное пространство Варшава запросила консультации по статье 4 Североатлантического договора. Вслед за этим НАТО объявило об операции «Восточный часовой» с участием сил Дании, Франции, Великобритании и Германии, поэтому совместимость польского оборонного реагирования с союзными процедурами касается не абстрактной координации, а действий при конкретных нарушениях безопасности.