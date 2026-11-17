Помимо этого, российские военные сообщили об уничтожении железнодорожного локомотива в районе станции Кривой Рог, который использовался для перевозки грузов ВСУ. Также был нанесен удар по сухогрузу, следовавшему в порт Одессы, который, по утверждению Минобороны, перевозил военные грузы для Украины.