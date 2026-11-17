ВС РФ ударили по электроподстанциям в Ровно, Грабове, Каменском и Черновцах
Вооруженные силы России во вторник нанесли удары по четырем электроподстанциям на территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным российского военного ведомства, удару подверглись три подстанции класса напряжения 330 кВ в городах Ровно и Грабов Ровненской области, а также в Каменском Днепропетровской области. Кроме того, была поражена электроподстанция ПС-110 в Черновцах Черновицкой области.
Минобороны заявило, что данные объекты обеспечивали распределение электроэнергии для предприятий украинского военно-промышленного комплекса и логистических центров, используемых в интересах ВСУ.
Помимо этого, российские военные сообщили об уничтожении железнодорожного локомотива в районе станции Кривой Рог, который использовался для перевозки грузов ВСУ. Также был нанесен удар по сухогрузу, следовавшему в порт Одессы, который, по утверждению Минобороны, перевозил военные грузы для Украины.