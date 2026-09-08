Борьба за море подожгла Йемен

Центральное правительство Йемена объявило 8 сентября о начале операции по освобождению Саны — столицы страны, захваченной с 2014 года радикальным движением «Ансар Аллах» (хуситы). Это стало ответом на начатое хуситами 3–4 сентября наступление с целью взять под контроль районы, прилегающие к Красному морю. По мнению экспертов, крупнейшая за четыре года наземная кампания хуситов инициирована Ираном, власти которого не раз обещали блокировать Баб-эль-Мандебский пролив по примеру Ормузского. В войну может быть втянута и Саудовская Аравия, четыре города на юге которой подверглись обстрелу со стороны движения «Ансар Аллах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активные боевые действия между правительственными силами Йемена и хуситами-мятежниками начались после того, как последние приступили к захвату новых территорий на побережье Красного моря

Фото: Yemen National Resistance Forces / AFP Активные боевые действия между правительственными силами Йемена и хуситами-мятежниками начались после того, как последние приступили к захвату новых территорий на побережье Красного моря

Фото: Yemen National Resistance Forces / AFP

Международно признанное правительство Йемена, временно базирующееся в портовом городе Аден, объявило о намерении вернуть под свой контроль официальную столицу страны — город Сана — спустя 12 лет после его захвата хуситами. «Принято решение отвоевать Сану,— проинформировал в эфире государственного ТВ помощник министра обороны в центральном правительстве Самир ас-Сабри.— Есть сюрпризы, которые мы пока не будем раскрывать». И добавил: «На сегодня вопрос стоит не в возможности освобождения (всей страны от боевиков “Ансар Аллах”.— “Ъ”), а в дате выхода к порту Ходейда (стратегически важный портовый город на побережье Красного моря, контролируемый хуситами.— “Ъ”) и к столице Сане, а также взятия под контроль государственных институтов».

Официальные лица йеменского правительства пообещали, что не будут устраивать расправ над сторонниками хуситов в отвоеванных районах Йемена. «Мы заявляем, что все йеменцы — наши партнеры в будущем и что здесь нет места мести или возмездию, а также дискриминации среди граждан одной нации»,— подчеркнул в соцсети X официальный представитель вооруженных сил (ВС) Йемена полковник Маджид аль-Нузайли, комментируя планы по расширению территориального контроля.

Операция правительственных сил стала ответом на начатое хуситами полномасштабное, крупнейшее за четыре года наступление. 3–4 сентября отряды «Ансар Аллах» атаковали позиции ВС Йемена в провинции Таиз, выходящей на Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Операция стала очередным шагом к эскалации со стороны радикального движения, поддерживаемого Ираном. Обострение боевых действий произошло в июле, когда верхушка «Ансар Аллах» объявила о крахе мирного урегулирования иранского конфликта и начале морской блокады Саудовской Аравии, которая поддерживает центральное правительство Йемена.

Провинция Таиз разделяет страну на северную часть, контролируемую хуситами, и юг, где правят международно признанные власти. Если прибрежная провинция, которая расположена на господствующих высотах у побережья, перейдет в руки йеменских мятежников, то они смогут не только нарастить морскую блокаду Баб-эль-Мандебского пролива, но и получить удобный плацдарм для наступления на Аден — временную столицу центральных властей в лице Президентского руководящего совета.

По ряду сообщений, сейчас боевые столкновения в Йемене происходят по всей линии соприкосновения. Как отмечает телеканал «Аль-Джазира», правительственные силы «справились с первоначальным шоком», вызванным внезапным наступлением хуситов, и «расширили боевые действия на несколько фронтов», в том числе для того, чтобы растянуть силы противника и истощить его ресурсы. Некоторые близкие к центральному правительству Йемена арабские издания сообщают о том, что хуситы на отдельных участках терпят поражение. Кроме того, сообщается о мобилизации йеменских племенных ополчений в поддержку правительственных сил. Однако пока хуситы продолжают атаковать.

После того как центральное правительство анонсировало план освобождения Саны, движение «Ансар Аллах» в ночь на 8 сентября нанесло комбинированные удары ракетами и дронами по четырем городам на юге Саудовской Аравии — Абха, Хамис-Мушайт, Джизан и Наджран. Как заявили официальные представители вооруженного крыла группировки, целями были энергетические и военные объекты на территории королевства.

Со своей стороны, Эр-Рияд сообщил о беспрецедентном количестве раненых среди мирного населения. По данным саудовских властей, в результате ударов ранения получили свыше 70 гражданских, среди которых много женщин и детей.

«Королевство подтверждает свое законное право принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета, охраны национальных объектов, а также обеспечения безопасности своих граждан и резидентов»,— подчеркнуло в своем заявлении Министерство иностранных дел Саудовской Аравии. Официальный представитель возглавляемой Эр-Риядом военной коалиции аравийских монархий Турки аль-Малики назвал действия хуситов «опасной эскалацией». «Коалиция примет все необходимые оперативные меры для сдерживания этой террористической группировки и решительного противостояния ее враждебному подходу»,— сказал он.

Саудовская Аравия, согласно целому ряду сообщений, уже долгое время рассматривает возобновление полномасштабных боевых действий в Йемене, конец которым должно было положить патронируемое ООН прекращение огня в 2022 году. Однако многое будет зависеть от того, готово ли королевство обострить и без того непростые отношения с Ираном — зарубежным покровителем хуситов. По одной из версий, активизация движения «Ансар Аллах» в последние месяцы и была инициирована Тегераном, который таким образом попытался усилить давление на коммерческое судоходство в районе Красного моря. Именно в его акватории Саудовская Аравия смогла выстроить маршруты экспорта нефти, альтернативные Ормузскому проливу.

Нил Кербелов