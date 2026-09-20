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Отработали на пятерку

По итогам выборов фракционный состав Госдумы, скорее всего, останется неизменным

Вечером 20 сентября в России завершились парламентские выборы. По предварительным данным, состав нового созыва Госдумы останется прежним: экзитполы и первые результаты с Дальнего Востока сулят преодоление пятипроцентного барьера всем пяти парламентским партиям. Единственным же заметным изменением может стать перемещение на четвертое место «Новых людей», оттеснивших на пятую строчку «Справедливую Россию». Зато явка наверняка станет рекордной как минимум за последние десять лет.

По итогам выборов-2026 «Новые люди» Алексея Нечаева (справа), видимо, станут четвертыми, но согнать с третьего места Леонида Слуцкого и его ЛДПР им не удалось

По итогам выборов-2026 «Новые люди» Алексея Нечаева (справа), видимо, станут четвертыми, но согнать с третьего места Леонида Слуцкого и его ЛДПР им не удалось

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По итогам выборов-2026 «Новые люди» Алексея Нечаева (справа), видимо, станут четвертыми, но согнать с третьего места Леонида Слуцкого и его ЛДПР им не удалось

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Результаты своих экзитполов (опросы на выходе из участков) две социологические службы опубликовали ровно в 21:00 по московскому времени, сразу после закрытия избирательных участков в Калининградской области. По данным ВЦИОМа, безусловным лидером в голосовании по партспискам стала «Единая Россия» (ЕР), получившая 49,4% голосов. Далее следуют КПРФ (14,2%), ЛДПР (10,7%) и «Новые люди» (9,7%), а замыкает пятерку с 6,6% «Справедливая Россия» (СР). Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер. Схожие показатели зафиксировал и ИНСОМАР, отличаются только конкретные цифры: по его данным, за ЕР проголосовали 52,8% избирателей, за КПРФ — 14,8%, за ЛДПР — 9,9%, за «Новых людей» — 8,6%, а за СР — 5,5%.

Впрочем, как оговорились сами социологи, их исследования «в связи с оперативной обстановкой» не проводились в новых и приграничных регионах, а также в ряде республик Северного Кавказа и на удаленных северных территориях. Кроме того, опросами не были охвачены военнослужащие и те, кто проголосовал дистанционно, поэтому итоговый результат ЕР может быть еще выше, подчеркнули в обеих компаниях.

С 21:00 по московскому времени предварительные результаты выборов в Госдуму начал публиковать Центризбирком (ЦИК). На момент подписания этого номера в печать, после подсчета почти 20% протоколов, партии расположились в том же порядке, что и в экзитполах: ЕР лидировала с 57%, значительно опережая КПРФ (14%), ЛДПР (9,3%), «Новых людей» (8%) и СР (5,1%). Таким образом, если по мере подсчета ситуация резко не изменится, то фракционный состав 9-го созыва Госдумы останется неизменным. Из непарламентских партий лучший результат пока показывает Партия пенсионеров (2%), хотя экзитполы обещали ей более 3%, что позволило бы «пенсионерам» заработать госфинансирование. Среди избирателей, воспользовавшихся дистанционным электронным голосованием (без учета Москвы и Калининградской области), пятерка победителей та же, но расклад сил выглядит иначе: второе место с 15,4% голосов занимают «Новые люди», опережающие КПРФ (12,3%) и ЛДПР (10,8%).

Первые итоги Единого дня голосования-2026: явка, результаты, нарушения, атаки

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Общая явка, по предварительным данным, составила 56,7%. Это больше, чем итоговый результат на парламентских выборах 2021-го (51,7%), 2016-го (47,9%), 2003-го (55,8%) и 1993-го (54,8%) годов. Однако после добавления всех не учтенных к 20:00 бюллетеней активность избирателей вполне может преодолеть рубеж в 60%, а то и превзойти рекорд 1995 года, когда на участки явилось 64,8% избирателей (см. график).

В 2026 году пятница стала гораздо более востребованным днем для голосования, чем в 2021-м. В большинстве регионов показатель явки в первый день либо сопоставим с воскресным, либо превосходит его — и местами заметно. Например, в Туве в первый день проголосовали больше половины избирателей, а к вечеру третьего дня явка достигла 80,1%. В Кузбассе в пятницу отметились свыше 45% (68,7% к вечеру воскресенья), на Кубани — 37,1% (около 65% к исходу голосования).

Схожая картина в основном сложилась и в менее электорально активных регионах. Так, в Кировской области по итогам первого дня проголосовали 20,2%, а к вечеру третьего — 44%. В Томской области — 18,5% и 40% соответственно, в Свердловской — 21,8% и 45%. Хотя были и исключения, например, Хакасия, где в первый день проголосовали только 13%, а к вечеру воскресенья явка составила 40%.

В целом трехдневное голосование прошло спокойно и без крупных скандалов. Наиболее заметные нарушения, привлекшие внимание Центризбиркома, зафиксировали в Коми, где на участке обнаружили полсотни заполненных бюллетеней, в Якутии, где руководители комиссии вскрыли сейф-пакеты в ночь с пятницы на субботу, а также в Орловской области (нарушение целостности переносного ящика на «надомке») и Марий Эл. У членов комиссий, допустивших нарушения, могло сложиться «ощущение безнаказанности, что кто-то там прикроет», предположила Элла Памфилова. «Не прикроет, не позволим»,— заверила она.

Партийные штабы крупных нарушений также не заметили. В пресс-службе «Справедливой России» “Ъ” рассказали, что «абсолютное большинство инцидентов носило процедурный характер и оперативно устранялось на местах». Федерального реагирования эсеров потребовали только упомянутый инцидент в Якутии и нарушение процедуры упаковки бюллетеней после надомного голосования в Пермском крае. В ЛДПР сообщили “Ъ”, что в партийный центр «Кольчуга» поступило свыше 300 обращений разного характера, из которых 80 вообще не имели отношения к выборам, а еще 60 были признаны незначительными (агитация, отсутствие граждан в списках избирателей и так далее). По десятку «существенных нарушений» либерал-демократы проводят собственную проверку, чтобы убедиться, что это не фейки: кому-то показалось, что в урну совершен вброс, где-то не было подписи наблюдателя на сейф-пакете и так далее.

Первыми на предварительные результаты выборов отреагировали единороссы. Председатель ЕР Дмитрий Медведев особо выделил рекордную за последние годы явку и подчеркнул, что его партия «выступила достойно»: «Граждане сохраняют доверие к ведущей политической силе и считают возможным доверить ей управление на самых разных уровнях власти».

Какие партии участвуют в выборах в Госдуму

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, сообщил, что по итогам своих опросов коммунисты получали «от 17–18% до 35%» и продолжат собственный подсчет голосов до 10 утра 21 сентября. «Но мы увидели, что зависли некоторые системы, значит, начинают корректировать. Я бы посоветовал в условиях войны не заниматься халтурой, она никому не нужна»,— предупредил господин Зюганов.

По мнению политолога Михаила Виноградова, главный итог думской кампании состоит в том, что «фракция ядерного суицида в составе СР и "Родины"» на двоих получила 6%. «В пределах осенней нормы»,— иронично отмечает эксперт. «Высокая тревожность не вылилась в радикализм. Ключевым запросом оказалась безопасность, а утопические геополитические идеалы или запрос на изменения оказались на втором плане»,— резюмировал эксперт.

Отдел политики, корсеть “Ъ”

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Голосование в Екатеринбурге

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели на участке

Избиратели на участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательница на участке

Избирательница на участке

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Избирательные кабинки

Луганск. Избирательные кабинки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии

Сотрудники избирательной комиссии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование на дому в Москве

Выездное голосование на дому в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Члены комиссии за проверкой документов

Члены комиссии за проверкой документов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бюллетень в Луганске

Бюллетень в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. В избирательных кабинках

Луганск. В избирательных кабинках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Выездное голосование

Москва. Выездное голосование

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

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Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели на участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательница на участке

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал бумажным бюллетенем

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Избирательные кабинки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Члены избирательной комиссии перед началом выездного голосования

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военнослужащий во время дежурства на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Обстановка у входа на избирательный участок

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Красноярск. Голосование в краевом перинатальном Центре охраны материнства и детства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ  /  купить фото

ДНР. Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Литвинов (справа)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Избирательный участок в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голосование на избирательном участке в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Выездное голосование на дому в Москве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ленинградская область, деревня Лупполово. Урна для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Члены комиссии за проверкой документов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал в электронном формате

Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Москва. Голосование на избирательной участке в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Жители Санкт-Петербурга в кабинках для голосования

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Сотрудница участковой избирательной комиссии на выездном голосовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участковая избирательная комиссия №153 перед началом голосования в школе №12

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Голосование на дому для избирателей, которые не могут посетить участок самостоятельно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. Наблюдатели на избирательном участке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бюллетень в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Санкт-Петербург. Избирательный участок на улице Кораблестроителей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Зампред Совбеза РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проголосовал очно

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Голосование на выездном избирательном участке в Луганске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Избирательный участок в школе №1237

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Луганск. В избирательных кабинках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Выездное голосование

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

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