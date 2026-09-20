Отработали на пятерку

Вечером 20 сентября в России завершились парламентские выборы. По предварительным данным, состав нового созыва Госдумы останется прежним: экзитполы и первые результаты с Дальнего Востока сулят преодоление пятипроцентного барьера всем пяти парламентским партиям. Единственным же заметным изменением может стать перемещение на четвертое место «Новых людей», оттеснивших на пятую строчку «Справедливую Россию». Зато явка наверняка станет рекордной как минимум за последние десять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам выборов-2026 «Новые люди» Алексея Нечаева (справа), видимо, станут четвертыми, но согнать с третьего места Леонида Слуцкого и его ЛДПР им не удалось

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ По итогам выборов-2026 «Новые люди» Алексея Нечаева (справа), видимо, станут четвертыми, но согнать с третьего места Леонида Слуцкого и его ЛДПР им не удалось

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Результаты своих экзитполов (опросы на выходе из участков) две социологические службы опубликовали ровно в 21:00 по московскому времени, сразу после закрытия избирательных участков в Калининградской области. По данным ВЦИОМа, безусловным лидером в голосовании по партспискам стала «Единая Россия» (ЕР), получившая 49,4% голосов. Далее следуют КПРФ (14,2%), ЛДПР (10,7%) и «Новые люди» (9,7%), а замыкает пятерку с 6,6% «Справедливая Россия» (СР). Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер. Схожие показатели зафиксировал и ИНСОМАР, отличаются только конкретные цифры: по его данным, за ЕР проголосовали 52,8% избирателей, за КПРФ — 14,8%, за ЛДПР — 9,9%, за «Новых людей» — 8,6%, а за СР — 5,5%.

Впрочем, как оговорились сами социологи, их исследования «в связи с оперативной обстановкой» не проводились в новых и приграничных регионах, а также в ряде республик Северного Кавказа и на удаленных северных территориях. Кроме того, опросами не были охвачены военнослужащие и те, кто проголосовал дистанционно, поэтому итоговый результат ЕР может быть еще выше, подчеркнули в обеих компаниях.

С 21:00 по московскому времени предварительные результаты выборов в Госдуму начал публиковать Центризбирком (ЦИК). На момент подписания этого номера в печать, после подсчета почти 20% протоколов, партии расположились в том же порядке, что и в экзитполах: ЕР лидировала с 57%, значительно опережая КПРФ (14%), ЛДПР (9,3%), «Новых людей» (8%) и СР (5,1%). Таким образом, если по мере подсчета ситуация резко не изменится, то фракционный состав 9-го созыва Госдумы останется неизменным. Из непарламентских партий лучший результат пока показывает Партия пенсионеров (2%), хотя экзитполы обещали ей более 3%, что позволило бы «пенсионерам» заработать госфинансирование. Среди избирателей, воспользовавшихся дистанционным электронным голосованием (без учета Москвы и Калининградской области), пятерка победителей та же, но расклад сил выглядит иначе: второе место с 15,4% голосов занимают «Новые люди», опережающие КПРФ (12,3%) и ЛДПР (10,8%).

Общая явка, по предварительным данным, составила 56,7%. Это больше, чем итоговый результат на парламентских выборах 2021-го (51,7%), 2016-го (47,9%), 2003-го (55,8%) и 1993-го (54,8%) годов. Однако после добавления всех не учтенных к 20:00 бюллетеней активность избирателей вполне может преодолеть рубеж в 60%, а то и превзойти рекорд 1995 года, когда на участки явилось 64,8% избирателей (см. график).

В 2026 году пятница стала гораздо более востребованным днем для голосования, чем в 2021-м. В большинстве регионов показатель явки в первый день либо сопоставим с воскресным, либо превосходит его — и местами заметно. Например, в Туве в первый день проголосовали больше половины избирателей, а к вечеру третьего дня явка достигла 80,1%. В Кузбассе в пятницу отметились свыше 45% (68,7% к вечеру воскресенья), на Кубани — 37,1% (около 65% к исходу голосования).

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Схожая картина в основном сложилась и в менее электорально активных регионах. Так, в Кировской области по итогам первого дня проголосовали 20,2%, а к вечеру третьего — 44%. В Томской области — 18,5% и 40% соответственно, в Свердловской — 21,8% и 45%. Хотя были и исключения, например, Хакасия, где в первый день проголосовали только 13%, а к вечеру воскресенья явка составила 40%.

В целом трехдневное голосование прошло спокойно и без крупных скандалов. Наиболее заметные нарушения, привлекшие внимание Центризбиркома, зафиксировали в Коми, где на участке обнаружили полсотни заполненных бюллетеней, в Якутии, где руководители комиссии вскрыли сейф-пакеты в ночь с пятницы на субботу, а также в Орловской области (нарушение целостности переносного ящика на «надомке») и Марий Эл. У членов комиссий, допустивших нарушения, могло сложиться «ощущение безнаказанности, что кто-то там прикроет», предположила Элла Памфилова. «Не прикроет, не позволим»,— заверила она.

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Партийные штабы крупных нарушений также не заметили. В пресс-службе «Справедливой России» “Ъ” рассказали, что «абсолютное большинство инцидентов носило процедурный характер и оперативно устранялось на местах». Федерального реагирования эсеров потребовали только упомянутый инцидент в Якутии и нарушение процедуры упаковки бюллетеней после надомного голосования в Пермском крае. В ЛДПР сообщили “Ъ”, что в партийный центр «Кольчуга» поступило свыше 300 обращений разного характера, из которых 80 вообще не имели отношения к выборам, а еще 60 были признаны незначительными (агитация, отсутствие граждан в списках избирателей и так далее). По десятку «существенных нарушений» либерал-демократы проводят собственную проверку, чтобы убедиться, что это не фейки: кому-то показалось, что в урну совершен вброс, где-то не было подписи наблюдателя на сейф-пакете и так далее.

Первыми на предварительные результаты выборов отреагировали единороссы. Председатель ЕР Дмитрий Медведев особо выделил рекордную за последние годы явку и подчеркнул, что его партия «выступила достойно»: «Граждане сохраняют доверие к ведущей политической силе и считают возможным доверить ей управление на самых разных уровнях власти».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, сообщил, что по итогам своих опросов коммунисты получали «от 17–18% до 35%» и продолжат собственный подсчет голосов до 10 утра 21 сентября. «Но мы увидели, что зависли некоторые системы, значит, начинают корректировать. Я бы посоветовал в условиях войны не заниматься халтурой, она никому не нужна»,— предупредил господин Зюганов.

По мнению политолога Михаила Виноградова, главный итог думской кампании состоит в том, что «фракция ядерного суицида в составе СР и "Родины"» на двоих получила 6%. «В пределах осенней нормы»,— иронично отмечает эксперт. «Высокая тревожность не вылилась в радикализм. Ключевым запросом оказалась безопасность, а утопические геополитические идеалы или запрос на изменения оказались на втором плане»,— резюмировал эксперт.

Отдел политики, корсеть “Ъ”