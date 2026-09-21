ЦИК опубликовал результаты выборов в Госдуму после подсчета 87,91% голосов
После подсчета 87,97% голосов на выборах в Госдуму побеждает «Единая Россия» — по федеральному списку партия получила 57,87%. С учетом одномандатных округов партия может получить около 330 мандатов, сохранив конституционное большинство.
Помимо «Единой России», в Госдуму по федеральному списку проходят КПРФ (13,84%), ЛДПР (8,86%) и «Новые люди» (7,94%). Партия «Справедливая Россия», у которой была фракция в Госдуме VIII созыва, получает 4,95% голосов и не проходит пятипроцентный барьер.
Из 225 мест, которые распределяются по одномандатным округам, 208 получает «Единая Россия». Кандидаты от КПРФ побеждают в пяти одномандатных округах. По четыре места достаются кандидатам от «Справедливой России» и самовыдвиженцам. Кандидаты ЛДПР побеждают в двух одномандатных округах, кандидат «Родины» — в одном.
В одномандатном округе по Херсонской области в настоящий момент обработано 0% протоколов.
Выборы в Госдуму продолжались с 18 по 20 сентября. По предварительным данным, явка составила 56,66%. В 33 регионах работала платформа для дистанционного электронного голосования.
Смешанная система складывает результат из двух независимых частей: половина мандатов распределяется между партийными списками, половина — между победителями в одномандатных округах. Поэтому результат партии по федеральному списку не равен ее итоговой доле в палате: к нему добавляются места кандидатов, выигравших округа.
Для списочной части действует пятипроцентный барьер: места получают только партии, преодолевшие его, а голоса остальных при распределении не учитываются. Эти голоса не превращаются в самостоятельную фракцию и одновременно влияют на «цену» мандата для партий, прошедших в Госдуму.
В марте 2020 года источники, близкие к администрации президента, связывали сохранение конституционного большинства по итогам выборов 2021 года со стабильностью перехода власти в преддверии президентских выборов 2024 года.