ЦИК опубликовал результаты выборов в Госдуму после подсчета 87,91% голосов

После подсчета 87,97% голосов на выборах в Госдуму побеждает «Единая Россия» — по федеральному списку партия получила 57,87%. С учетом одномандатных округов партия может получить около 330 мандатов, сохранив конституционное большинство.

Помимо «Единой России», в Госдуму по федеральному списку проходят КПРФ (13,84%), ЛДПР (8,86%) и «Новые люди» (7,94%). Партия «Справедливая Россия», у которой была фракция в Госдуме VIII созыва, получает 4,95% голосов и не проходит пятипроцентный барьер.

Из 225 мест, которые распределяются по одномандатным округам, 208 получает «Единая Россия». Кандидаты от КПРФ побеждают в пяти одномандатных округах. По четыре места достаются кандидатам от «Справедливой России» и самовыдвиженцам. Кандидаты ЛДПР побеждают в двух одномандатных округах, кандидат «Родины» — в одном.

В одномандатном округе по Херсонской области в настоящий момент обработано 0% протоколов.

Выборы в Госдуму продолжались с 18 по 20 сентября. По предварительным данным, явка составила 56,66%. В 33 регионах работала платформа для дистанционного электронного голосования.