Результат «Единой России» по числу голосов превысил показатель 2021 года
«Единая Россия» набирает больше голосов на выборах в Госдуму девятого созыва, чем во время кампании 2021 года. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
По итогам обработки 82,19% голосов «Единая Россия» получает 57,76% голосов — за нее проголосовали 29 741 028 избирателей. На выборах 2021 года партию поддержали 28 064 258 человек (49,82%).
Второе место занимает КПРФ с 13,89% голосов, далее идут ЛДПР (8,77%) и «Новые люди» (7,97%). Партия «Справедливая Россия» с 4,99% опустилась ниже пятипроцентного барьера. Порог в 5% также не смогли преодолеть Партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и Партия прямой демократии.
Превышение числа голосов связано не только с долей поддержки партии, но и с размером общего числа проголосовавших. Предварительная явка в 2026 году составила 56,66% против 51,72% в 2021 году, поэтому абсолютные результаты этих кампаний нельзя сопоставлять без учета разницы в явке: сам по себе прирост голосов не показывает, какая его часть объясняется расширением числа участников голосования, а какая — изменением поддержки партии.
До голосования социолог Мамонов связывал высокий результат «Единой России» с поддержкой президента, консолидацией вокруг власти, сильным партийным списком и эффективной информационной кампанией. Это описывает возможные источники роста поддержки, но окончательно отделить их влияние от эффекта более высокой явки можно только после завершения подсчета и сопоставления итоговых данных.