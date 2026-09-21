Результат «Единой России» по числу голосов превысил показатель 2021 года

«Единая Россия» набирает больше голосов на выборах в Госдуму девятого созыва, чем во время кампании 2021 года. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

По итогам обработки 82,19% голосов «Единая Россия» получает 57,76% голосов — за нее проголосовали 29 741 028 избирателей. На выборах 2021 года партию поддержали 28 064 258 человек (49,82%).

Второе место занимает КПРФ с 13,89% голосов, далее идут ЛДПР (8,77%) и «Новые люди» (7,97%). Партия «Справедливая Россия» с 4,99% опустилась ниже пятипроцентного барьера. Порог в 5% также не смогли преодолеть Партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и Партия прямой демократии.