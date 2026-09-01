Главные новости за 1 сентября. Ростов-на-Дону и область

Часть квартир в домах Пролетарского района Ростова-на-Дону, поврежденных дронами, временно расселят. По итогам визуального обследования объектов, проживание разрешено в первом доме (кроме двух квартир), а во втором поврежденных квартир оказалось больше — 12. Эти квартиры подлежат временному расселению на период восстановительных работ.

В Ростове-на-Дону сформировали кластер информационных технологий. Новая структура в рамках федерального проекта «Профессионалитет» действует на базе Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики. Кластер в состоит из 12 современных лабораторий, каждая из которых является отдельным направлением работы. С помощью них обучающиеся смогут охватить направления от разработки мобильных приложений и VR/AR до администрирования сетей и создания CRM-систем.

В девятиэтажном доме Октябрьского района Ростова-на-Дону произошел пожар. Из здания эвакуировали 40 человек. Пламя удалось ликвидировать на площади 80 кв.м. в двух квартирах.

МУП «Ростовпассажиртранс» в 2026 году получит из городского бюджета субсидию 50 млн руб. на предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности предприятия. Об этом сообщил глава муниципального казначейства Иван Павленко во время заседания гордумы. По его словам, общий объем финансирования транспортной отрасли до конца года составит 67,5 млн руб. Из этой суммы 17,5 млн рублей выделят электротранспортным предприятиям — деньги пойдут на возмещение затрат по ремонту подвижного состава.

На промышленной площадке Ростовской АЭС смонтированы четыре бассейна комплекса вентиляторных градирен, возводимых в рамках оснащения энергоблока №4. Строительная готовность объекта достигла 80 %, сообщили на станции.