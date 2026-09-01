В Ростове-на-Дону сформировали кластер информационных технологий
В Ростове-на-Дону сформировали кластер информационных технологий. Новая структура в рамках федерального проекта «Профессионалитет» действует на базе Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Фото: Правительство Ростовской области
Кластер в состоит из 12 современных лабораторий, каждая из которых является отдельным направлением работы. С помощью них обучающиеся смогут охватить направления от разработки мобильных приложений и VR/AR до администрирования сетей и создания CRM-систем.
В этом учебном году в Ростовской области начинают работать три новых образовательно-производственных кластера в системе среднего профессионального образования: помимо кластера «Информационные технологии», это «Сельское хозяйство» и «Машиностроение».
Как ранее писал Ъ-Ростов, колледж связи и информатики после модернизации принял более 1 тыс. студентов.