В Ростове-на-Дону сформировали кластер информационных технологий. Новая структура в рамках федерального проекта «Профессионалитет» действует на базе Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Кластер в состоит из 12 современных лабораторий, каждая из которых является отдельным направлением работы. С помощью них обучающиеся смогут охватить направления от разработки мобильных приложений и VR/AR до администрирования сетей и создания CRM-систем.

В этом учебном году в Ростовской области начинают работать три новых образовательно-производственных кластера в системе среднего профессионального образования: помимо кластера «Информационные технологии», это «Сельское хозяйство» и «Машиностроение».

Как ранее писал Ъ-Ростов, колледж связи и информатики после модернизации принял более 1 тыс. студентов.

Мария Хоперская