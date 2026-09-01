«Ростовпассажиртранс» получит 50 млн рублей на предупреждение банкротства

МУП «Ростовпассажиртранс» в 2026 году получит из городского бюджета субсидию 50 млн руб. на предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности предприятия. Об этом сообщил глава муниципального казначейства Иван Павленко во время заседания гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, общий объем финансирования транспортной отрасли до конца года составит 67,5 млн руб. Из этой суммы 17,5 млн рублей выделят электротранспортным предприятиям — деньги пойдут на возмещение затрат по ремонту подвижного состава.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», заявление о намерении обратиться в суд с заявление о признании банкротом МУП МТК «Ростовпассажиртранс» подало ООО «Магистраль». Его рассмотрят 1 сентября.

Предыдущий иск «Магистрали» о взыскании с ростовского перевозчика 59,8 млн руб. задолженности за поставленные горюче-смазочные материалы суд удовлетворил полностью в феврале 2026 года.

Наталья Белоштейн