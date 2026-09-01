Часть квартир в поврежденных дронами домах в Ростове временно расселят

Часть квартир в домах Пролетарского района Ростова-на-Дону, поврежденных дронами, временно расселят. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скрябин Фото: Александр Скрябин

По итогам визуального обследования объектов, проживание разрешено в первом доме (кроме двух квартир), а во втором поврежденных квартир оказалось больше — 12. Эти квартиры подлежат временному расселению на период восстановительных работ. Жителей, нуждающиеся во временном жилье, проинформировали о порядке получения помещений из маневренного фонда.

Коммунальные ресурсы (за исключением газоснабжения) восстановлены в подавляющем большинстве квартир. Подача природного газа будет возобновлена после обследования систем газоснабжения и вентиляции.

Мария Хоперская