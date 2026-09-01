На Ростовской АЭС завершили строительство градирен для энергоблока №4

На промышленной площадке Ростовской АЭС смонтированы четыре бассейна комплекса вентиляторных градирен, возводимых в рамках оснащения энергоблока №4. Строительная готовность объекта достигла 80 %, сообщили на станции.

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Каждый из установленных бассейнов имеет объем более 4,4 тыс. куб. м и глубину более 5 м. В настоящее время на площадке продолжаются работы по монтажу технологических трубопроводов и оборудования — более 50 % основной техники уже размещено. Завершение строительной части проекта намечено на декабрь 2026 года.

Комплекс вентиляторных градирен состоит из 16 секций и способен обеспечивать расход охлаждаемой воды до 45 тыс. куб. м в час. После ввода в эксплуатацию он позволит дополнительно охлаждать энергоблок №4 в периоды пиковых летних нагрузок, сохраняя при этом полную мощность реакторной установки. В пресс службе АЭС напомнили, что аналогичный комплекс, обслуживающий энергоблок №3, успешно функционирует с 2021 года.

Проект градирен разработан концерном «Росэнергоатом» с учетом специфики климатических условий южного региона. Планируемый срок ввода комплекса для энергоблока №4 — лето 2027 года.

Ростовская АЭС располагает четырьмя энергоблоками с реакторами ВВЭР 1000. Суточная выработка электроэнергии на каждом из них достигает порядка 25 млн кВт·ч. Атомная генерация обеспечивает свыше 70 % энергобаланса Ростовской области и около 30 % — объединенной энергосистемы Юга.

Наталья Белоштейн