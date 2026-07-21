Главные новости за 21 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России в ночь на 21 июля ликвидировали 209 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

С начала лета курорты Краснодарского края приняли 3,5 млн туристов, а всего с начала года регион посетили более 7,3 млн человек. Средний уровень бронирования превышает 60%.

Житель Краснодарского края Андрей Извеков признан виновным в клевете на супругу убитого в регионе аниматора.

В полицию Сочи поступило заявление от местных жительниц о противоправных действиях в отношении их детей в детском саду.

В Сочи в результате падения фрагментов беспилотника пострадала семилетняя девочка. Ребенок госпитализирован, угрозы жизни нет.

УФСБ России по Краснодарскому краю задержало 29-летнего жителя Новороссийска, обвиняемого в публичном оправдании террористической деятельности.

В Краснодаре предпринимательницу оштрафовали за систематическую дачу взяток полицейским.

Республика Адыгея вошла в тройку российских регионов с самой высокой долей жителей, придерживающихся здорового образа жизни, по итогам первого полугодия 2026 года.

В Краснодарском крае сократилось число временно закрытых автозаправочных станций. По данным региональных властей, в настоящее время не работают 167 АЗС из более чем 1 тыс. действующих в регионе.

В Керчи установили стационарные телефоны для связи с экстренными службами.

По данным на июль 2026 года, в Краснодарском крае насчитывается 88 девелоперов. В сравнении с 2023 годом их количество сократилось на 6%.

Компания «СовЭкон» скорректировала прогноз урожая пшеницы в России в 2026 году, снизив оценку до 88,3 млн тонн против ранее ожидавшихся 88,9 млн тонн.

Минтранс России ввел запрет на якорную стоянку судов в районах подходов к портам Азов и Кавказ, не обеспеченных защитой средствами противовоздушной обороны.

Казахстан временно прекратил поставки нефти по трубопроводу в направлении порта Новороссийска. Владельцы танкеров выражают опасения касательно отправки судов в район порта.

Годовая инфляция в Краснодарском крае в июне 2026 года ускорилась до 5,7%.