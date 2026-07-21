С начала лета на курортах Кубани отдохнули 3,5 млн человек

С начала лета курорты Краснодарского края приняли 3,5 млн туристов, а всего с начала года регион посетили более 7,3 млн человек. Средний уровень бронирования превышает 60%, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Как отметил глава региона, показатель бронирования практически одинаков как на морских, так и на предгорных курортах. В Анапе отели и санатории на данный момент загружены на 73%.

Несмотря на существующие вызовы, курортная отрасль Краснодарского края работает стабильно. По словам губернатора, гостей принимают около 11 тыс. гостиниц, отелей, санаториев и гостевых домов, в том числе почти 300 объектов по системе «все включено».

Вениамин Кондратьев отметил, что на территории Краснодарского края сейчас развивают различные форматы отдыха: событийный, гастрономический, сельский, экологический, промышленный, винный туризм. Это позволяет привлекать туристов не только летом, но и круглый год, что способствует устойчивому развитию отрасли.

«Ъ-Кубань» писал, что Сочи и Краснодар вошли в топ-10 популярных у деловых туристов направлений России во втором квартале 2026 года, заняв восьмое и девятое места соответственно. Возобновление работы аэропорта Краснодара привело к перераспределению части делового потока на юге страны: Краснодар вошел в первую десятку, тогда как доля Сочи снизилась с 5 до 3%.

Алина Зорина