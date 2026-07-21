«СовЭкон» снизил прогноз сбора пшеницы в ЮФО и СКФО в 2026 году

Компания «СовЭкон» скорректировала прогноз урожая пшеницы в России в 2026 году, снизив оценку до 88,3 млн тонн против ранее ожидавшихся 88,9 млн тонн. Причинами пересмотра стали менее благоприятные перспективы на юге страны и сокращение площадей под яровой пшеницей, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В частности, прогноз сбора пшеницы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах снижен до 37,1 млн тонн с 37,4 млн тонн.

По данным «СовЭкона», начало уборочной кампании в большинстве ключевых южных регионов продемонстрировало высокую урожайность. Исключением стал Краснодарский край, где показатели оказались немного ниже средних значений. Вместе с тем глава компании Андрей Сизов отметил, что ситуация может улучшиться по мере перехода к уборке урожая с наиболее продуктивных полей.

Одновременно «СовЭкон» повысил оценку урожая других культур. Прогноз по ячменю увеличен до 19,5 млн тонн с 18,8 млн тонн, по кукурузе — до 15,1 млн тонн с 14,6 млн тонн.

Общий объем производства зерновых и зернобобовых культур в России в 2026 году компания оценивает в 135,3 млн тонн, что практически соответствует предыдущему прогнозу в 135,2 млн тонн.

Вячеслав Рыжков