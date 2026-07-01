За пять лет — 4,4 млн рублей: стали известны финансовые планы краснодарской молодежи

Молодежь Краснодара все чаще ставит во главу угла финансовое благополучие: если еще год назад о достатке говорили 52% опрошенных, то сегодня — 68%.

Фото: ГигаЧат от Сбера

В преддверии дня молодежи СберНПФ и СберСтрахование жизни (партнеры СберИнвестиций) провели исследование — оно позволило зафиксировать изменения приоритетов молодежи Краснодара. В частности, благосостояние все чаще фигурирует в планах на ближайшие пять лет: число молодых людей, нацеленных на достижение достатка и богатства, выросло с 52 до 68%.

Краснодарская молодежь по-прежнему ставит создание семьи и рождение детей в число главных жизненных целей: этот вариант выбрали 64% респондентов в возрасте до 35 лет. Третье место в рейтинге приоритетов занял поиск настоящей любви, который указали 58% участников исследования.

Фото: личный архив

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка: «Банковские вклады и депозиты остаются наиболее популярным инструментом формирования сбережений среди молодых жителей Краснодара: такой вариант выбрали 80% опрошенных. Почти каждый десятый респондент готов инвестировать в ценные бумаги, паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и другие инструменты финансового рынка. 13% планируют направить средства на развитие собственного дела. Часть молодых краснодарцев уже использует полисы накопительного страхования жизни и программу долгосрочных сбережений (ПДС). Оба инструмента предусматривают долгосрочные накопления с налоговыми льготами. В рамках ПДС предусмотрена ежегодная господдержка — до 36 тысяч рублей в год на протяжении десяти лет».

Треть молодых жителей Краснодара (33%) по-прежнему рассматривают приобретение собственной недвижимости как одну из приоритетных задач. Примечательно, что при этом большинство молодежи уже обеспечено жильем: 62% проживают в собственных квартирах или домах, в том числе на правах долевой либо совместной собственности с родственниками. Оставшиеся 36% используют альтернативные варианты: 17% снимают жилье, а 19% временно живут у родных или друзей.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Среди молодежи Краснодара растет популярность долгосрочного финансового планирования. Целевой ориентир на пятилетний период — накопления в размере 4,4 млн рублей. Это несколько превышает средний показатель по стране, который составляет 4,1 млн рублей. Текущая практика сбережений уже сформирована у значительной части респондентов: 14% регулярно откладывают деньги, 30% — время от времени. Важно продолжать развивать культуру сбережений. Финансовое планирование выступает важным инструментом достижения жизненных целей — от покупки жилья до создания финансовой "подушки безопасности"».

Большинство респондентов считают, что направлять в сбережения нужно такие суммы, которые не будут влиять на повседневный бюджет. По мнению молодежи, для решения финансовых задач достаточно направлять на накопления примерно 14% от ежемесячного дохода. При этом 33% опрошенных откладывают не более 5% дохода, еще 33% — от 6 до 10%.

Опрос проводился в июне 2026 года в 37 городах России с населением свыше 500 тысяч человек. В исследовании участвовали 11 тысяч респондентов. Выборка отражает социально-демографический состав населения.