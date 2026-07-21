Житель Кубани осужден за клевету на супругу убитого аниматора

Житель Краснодарского края Андрей Извеков признан виновным в клевете на супругу убитого в регионе аниматора. В комментариях в Telegram-канале он обвинил женщину в организации преступления, сообщает объединенная пресс-служба судов края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Суд установил, что в июне 2025 года Андрей Извеков, комментируя в Telegram-канале публикацию о расследовании резонансного убийства аниматоров на Кубани, разместил сообщения с ложными сведениями о супруге погибшего Кирилла Чубко. В своих комментариях он обвинил женщину в том, что она сама организовала преступление.

Андрей Извеков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления). Октябрьский районный суд Краснодара назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор был обжалован, но Краснодарский краевой суд оставил его без изменения.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском краевом суде 13 июля прошло очередное заседание по громкому делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Государственное обвинение потребовало отправить всех троих фигурантов в колонию особого режима до конца их жизни.

В мае этого года коллегия присяжных признала подсудимых Демьяна Кеворкьяна, Анатолия Двойникова и Арама Татосяна виновными в убийстве Чубко и Мостыко и похищении их денег. Известно, что Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко, возвращавшиеся с праздничного мероприятия в ночь на 28 апреля 2023 года, остановились на трассе из-за поломки машины. В этот момент на них напали злоумышленники.

Алина Зорина