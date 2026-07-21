На Кубани количество застройщиков за три года сократилось на 6%

По данным на июль 2026 года, в Краснодарском крае насчитывается 88 девелоперов. В сравнении с 2023 годом их количество сократилось на 6%, сообщили «Ъ-Кубань» в консалтинговой компании Macon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Сокращение количества игроков — следствие очень высокой конкуренции. Ушли с рынка в основном небольшие компании, тогда как многие крупные, напротив, укрепили свои позиции»,— прокомментировала директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.

Дорогие деньги охлаждают и спрос, и проектное финансирование, что сказывается на рентабельности бизнеса, отметил основатель бюро white label Александр Цюрюмов. Охлаждение рынка недвижимости выдерживают не все. При этом крупные девелоперы чувствуют себя достаточно уверенно, считает эксперт. По данным ЕРЗ.РФ на июль 2026 года, три кубанские компании одновременно входят в топ-10 застройщиков России по объему текущего строительства. Это ГК Dogma — 2,63 млн кв. м (3-е место в РФ), ГК «Точно» — 2,22 млн кв. м (4-е место в РФ), ГК ССК — 1,87 млн кв. м (6-е место в РФ).

Как ранее писал «Ъ-Кубань», пятнадцать из 88 кубанских девелоперов реализуют проекты вне Краснодарского края. На строительство в других субъектах России в 2026 году приходится 45% портфеля кубанских компаний против — за три года показатель вырос в 2,8 раза.

«Выход в новые для компании регионы России позволяет диверсифицировать бизнес, наращивать объемы строительства и применять накопленную экспертизу в создании современных жилых кварталов с полноценной социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой»,— отметил директор по развитию ГК Dogma Никита Зотов.

Маргарита Синкевич