При падении обломков БПЛА в Сочи пострадала семилетняя девочка

В Сочи в результате падения фрагментов беспилотника пострадала семилетняя девочка. Ребенок госпитализирован, угрозы жизни нет. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фрагменты беспилотного летательного аппарата упали на территории храма в центральном районе города. Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы.

Как заявил в своем Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин, жизни девочки ничего не угрожает, ранение легкое, задело по касательной ногу. Несовершеннолетней оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Мэр также добавил, что в Хостинском районе Сочи зафиксированы повреждения припаркованного автомобиля, людей в нем не было. Вся инфраструктура города функционирует в штатном режиме.

Ранее глава муниципального образования Сочи Андрей Прошунин сообщал, что утром 21 июля на территории города была объявлена угроза атаки БПЛА. Жителей и гостей курорта призывали укрыться в безопасных местах — в помещениях без окон, до окончания действия угрозы. Позже сигнал был отменен.

«Ъ-Кубань» писал, что над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России в ночь на 21 июля ликвидировали 209 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Беспилотники перехватили и уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Алина Зорина