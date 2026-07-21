На Кубани сократилось число закрытых АЗС

В Краснодарском крае сократилось число временно закрытых автозаправочных станций. По данным региональных властей, в настоящее время не работают 167 АЗС из более чем 1 тыс. действующих в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ситуацию с обеспечением региона топливом контролирует рабочая группа, созданная по поручению губернатора Краснодарского края.

Для стабилизации поставок, как отмечают власти, по решению правительства России в регион были увеличены объемы поступающего топлива. Одновременно на большинстве автозаправочных станций продолжают действовать ограничения на отпуск горючего — не более 20–30 л на один автомобиль. Также сохраняется запрет на продажу топлива в канистры и другие емкости.

Вячеслав Рыжков