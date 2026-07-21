Адыгея вошла в топ регионов по доле граждан, которые ведут здоровый образ жизни

Республика Адыгея вошла в тройку российских регионов с самой высокой долей жителей, придерживающихся здорового образа жизни, по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом свидетельствуют данные исследования Минздрава РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

В среднем по стране доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, составила 11,9%. Лидером рейтинга стала Чеченская Республика, где этот показатель достиг 65%. На втором месте находится Херсонская область с результатом 64,25%, на третьем — Адыгея, где, по данным министерства, здорового образа жизни придерживаются около 43% жителей.

В число регионов с наиболее высокими показателями также вошли Севастополь (29,3%), Республика Крым (28,9%), Калининградская область и Карачаево-Черкесия, где доля сторонников ЗОЖ составляет около 27%.

Самые низкие показатели зафиксированы в Челябинской области (6,6%), Республике Саха (Якутия) (6,7%) и Иркутской области (6,75%). Менее 7% жителей, по данным Минздрава, ведут здоровый образ жизни также в Амурской и Нижегородской областях. В Москве показатель составил в среднем 5,7%, на Чукотке — около 5,4%.

Вячеслав Рыжков