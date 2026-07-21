Bloomberg: Казахстан остановил поставки нефти в порт Новороссийска из-за атак на танкеры

Казахстан временно прекратил поставки нефти по трубопроводу в направлении порта Новороссийска. Владельцы танкеров выражают опасения касательно отправки судов в район порта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По данным агентства, ситуация связана с участившимися атаками на танкеры в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Владельцы судов, как отмечается в публикации, начали отказываться от захода танкеров к инфраструктуре КТК из-за возросших рисков. Приостановка должна была начаться во вторник, однако, уточняет агентство, неясно, стартовала ли она.

Приостановка экспорта может привести к снижению объемов добычи нефти в Казахстане, поскольку республика не располагает собственным выходом к морю. Через систему КТК проходит более 80% казахстанского нефтяного экспорта.

20 июля беспилотный летательный аппарат атаковал танкер Nelsa, находившийся на погрузке у морского терминала КТК. В результате удара на судне возник пожар, экипаж был эвакуирован, а погрузочные операции приостановлены. Министерство иностранных дел Казахстана осудило атаку на гражданское судно, не указав при этом сторону, ответственную за произошедшее.

Ранее издание Kazenergy сообщало, что атаки на танкеры в Черном море могут повлиять на экспорт нефти из Казахстана. Власти страны продолжают оценивать ситуацию и рассматривают возможные альтернативные маршруты поставок.

Вячеслав Рыжков