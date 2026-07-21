В Новороссийске задержан местный житель за оправдание ударов ВСУ

УФСБ России по Краснодарскому краю задержало 29-летнего жителя Новороссийска, обвиняемого в публичном оправдании террористической деятельности. В Telegram-канале он оправдывал ракетные удары ВСУ по Курской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Согласно данным следствия, задержанный, являясь сторонником украинской идеологии, размещал в публичном Telegram-канале комментарии с оправданием ракетных ударов ВСУ по территории Курской области.

Отмечается, что факты публикаций задокументированы. Согласно заключению эксперта, текстовые сообщения содержат оправдание террористической деятельности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Алина Зорина