В Керчи установили таксофоны для связи с экстренными службами

В Керчи установили стационарные телефоны для связи с экстренными службами, сообщили в оперативном штабе Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Устройства размещены в общедоступных местах микрорайонов города и, как отмечается, сохраняют работоспособность даже при отсутствии мобильной связи и электроснабжения.

С их помощью жители и гости города могут вызвать пожарно-спасательную службу по номеру 101, полицию — по номеру 102, скорую медицинскую помощь — по номеру 103, аварийную газовую службу — по номеру 104, а также единую службу экстренной помощи по номеру 112.

Таксофоны установлены по улицам Кирова, 3 и Пушкина, 30.

Вячеслав Рыжков