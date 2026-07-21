В Краснодаре предпринимательницу оштрафовали за систематическую дачу взяток полицейским

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор Первомайского районного суда, которым предпринимательница Цагик Худоян признана виновной в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Решение вступило в законную силу, передает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил суд, с апреля 2017 года по март 2023 года предпринимательница, занимавшаяся торговлей в магазине Ростова-на-Дону, через посредников систематически передавала денежные средства сотрудникам полиции за непривлечение к административной ответственности и отказ от проведения проверок торговой точки.

По данным суда, первоначально размер ежемесячного незаконного вознаграждения составлял 10 тыс. руб., позднее увеличился до 15 тыс. руб. За шесть лет общая сумма переданных взяток достигла 920 тыс. руб.

Суд назначил осужденной наказание в виде штрафа в размере 36,8 млн руб., что соответствует сорокакратной сумме взятки.

Вячеслав Рыжков