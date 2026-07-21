У портов Азов и Кавказ запретили стоянку судов в незащищенных ПВО местах

Минтранс России ввел запрет на якорную стоянку судов в районах подходов к портам Азов и Кавказ, не обеспеченных защитой средствами противовоздушной обороны. Соответствующие приказы ведомства зарегистрированы Минюстом и вступят в силу через 10 дней после публикации, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Согласно документу, регулирующему работу в районе порта Азов, ограничения не распространяются на акватории и подходы к портам Ейск и Таганрог. В приказе по порту Кавказ также уточняется, что в зону его подходов не входит акватория порта Темрюк.

Кроме того, новые требования предусматривают запрет на заход и движение судов с неисправными средствами связи.

Решение принято на фоне участившихся атак на суда вблизи ключевых логистических объектов Азовского и Черного морей. За последние месяцы беспилотники неоднократно атаковали корабли в районе этих портов. В результате одного из инцидентов в начале июня погибли несколько граждан Азербайджана.

В середине июля Минтранс сообщал, что с учетом текущей оперативной обстановки часть массовых грузов может быть переориентирована на другие виды транспорта.