У портов Азов и Кавказ запретили стоянку судов в незащищенных ПВО местах
Минтранс России ввел запрет на якорную стоянку судов в районах подходов к портам Азов и Кавказ, не обеспеченных защитой средствами противовоздушной обороны. Соответствующие приказы ведомства зарегистрированы Минюстом и вступят в силу через 10 дней после публикации, пишет «Ъ».
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ
Согласно документу, регулирующему работу в районе порта Азов, ограничения не распространяются на акватории и подходы к портам Ейск и Таганрог. В приказе по порту Кавказ также уточняется, что в зону его подходов не входит акватория порта Темрюк.
Кроме того, новые требования предусматривают запрет на заход и движение судов с неисправными средствами связи.
Решение принято на фоне участившихся атак на суда вблизи ключевых логистических объектов Азовского и Черного морей. За последние месяцы беспилотники неоднократно атаковали корабли в районе этих портов. В результате одного из инцидентов в начале июня погибли несколько граждан Азербайджана.
В середине июля Минтранс сообщал, что с учетом текущей оперативной обстановки часть массовых грузов может быть переориентирована на другие виды транспорта.