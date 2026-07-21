Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 209 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России в ночь на 21 июля ликвидировали 209 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно информации министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи. Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Краснодара и Геленджика утром 20 июля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Обо всех изменениях перевозчики проинформируют пассажиров. Отмечается, что все службы авиагавань готовы к работе после снятия ограничений.

Кроме того, в течение прошедшей ночи над территорией Севастополя ликвидировали два беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Два беспилотных летательных аппарата были сбиты в районе Северной стороны. Согласно предварительной информации, пострадавших и погибших в результате случившегося нет.

Алина Зорина