В Сочи полиция проверяет информацию об издевательствах над детьми в детском саду
В полицию Сочи поступило заявление от местных жительниц о противоправных действиях в отношении их детей в детском саду. Проводится проверка, изъяты записи с камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Заявление поступило 3 июля в пункт полиции в микрорайоне Макаренко (отдел полиции Центрального района). Полицейские выехали в учреждение, опросили сотрудников и родителей несовершеннолетних. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Записи с камер видеонаблюдения изъяты и изучаются. Для дальнейшего разбирательства материалы проверки будут переданы в следственные органы.
Информация об издевательствах над несовершеннолетними в детском саду Сочи ранее распространилась в социальных сетях.