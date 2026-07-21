В Сочи полиция проверяет информацию об издевательствах над детьми в детском саду

В полицию Сочи поступило заявление от местных жительниц о противоправных действиях в отношении их детей в детском саду. Проводится проверка, изъяты записи с камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Заявление поступило 3 июля в пункт полиции в микрорайоне Макаренко (отдел полиции Центрального района). Полицейские выехали в учреждение, опросили сотрудников и родителей несовершеннолетних. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Записи с камер видеонаблюдения изъяты и изучаются. Для дальнейшего разбирательства материалы проверки будут переданы в следственные органы.

Информация об издевательствах над несовершеннолетними в детском саду Сочи ранее распространилась в социальных сетях.

Алина Зорина