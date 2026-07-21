В июне инфляция на Кубани ускорилась почти до 6%

Годовая инфляция в Краснодарском крае в июне 2026 года ускорилась до 5,7%, сообщили в Южном главном управлении Банка России. Показатель оказался ниже общероссийского уровня, который составил 6%, и среднего значения по Южному федеральному округу — 5,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За месяц цены в регионе выросли на 1,1%. Наибольшее увеличение стоимости зафиксировано в секторе услуг — почти на 1,6%. Продовольственные товары подорожали на 1%, непродовольственные — на 0,8%.

В годовом выражении наиболее заметный рост цен пришелся на услуги, которые стали дороже на 10,7%. Цены на продукты питания увеличились на 3,8%, непродовольственные товары — на 3,3%.

Среди продовольственных товаров в июне продолжил дорожать сахар — за месяц его стоимость выросла на 4,5%. При этом плодоовощная продукция за год подешевела на 5,2%, а яйца снижались в цене третий месяц подряд, в июне — на 10,8%. При этом с начала года стоимость яиц остается выше прошлогоднего уровня на 9,8%.

В непродовольственном сегменте наиболее существенный рост показало моторное топливо. За месяц цены на бензин и дизель увеличились на 6,8%, а в годовом выражении — на 18,7%. В Банке России объяснили динамику временным снижением объемов производства топлива, из-за чего участникам рынка пришлось перестраивать логистику, а сроки доставки нефтепродуктов на автозаправочные станции выросли.

Одновременно снизились цены на отдельные категории одежды и обуви. Женские меховые пальто и дубленки за год подешевели на 6,2%, обувь — почти на 4,6%.

В сфере услуг наиболее заметный рост стоимости зафиксирован в зарубежном туризме. За год поездки за границу подорожали на 19,2%, а по сравнению с маем 2026 года — на 8,6%. В частности, выросла стоимость путешествий в Китай, Египет, страны Юго-Восточной Азии и Закавказья.

Также увеличились расходы на общественный транспорт и такси. В целом за год услуги пассажирских перевозок в Краснодарском крае стали дороже на 10,3%.

Вячеслав Рыжков