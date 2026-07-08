Акции понравились продавцам

7 июля котировки акций ВТБ (MOEX: VTBR) обновили исторический минимум, приблизившись к отметке 60 руб. Даже с учетом коррекции их стоимость оказалась более чем в 11 раз ниже цены IPO, прошедшего девятнадцать лет назад. Падение могло быть связано с принудительным закрытием позиций крупного акционера. Причем предпосылок для восстановления котировок почти нет, а дивидендная отсечка 20 июля может привести к новому обвалу. Все это может отразиться на готовящемся SPO в виде пересмотра цены размещения либо пересмотра договоренностей с якорными инвесторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На торгах Московской биржи 7 июля котировки акций ВТБ обновили исторический минимум, опускаясь до отметки 60,3 руб. (или 1,2 коп. в значениях до консолидации). Падение котировок началось накануне, когда стоимость акций упала ниже цены SPO 2025 года, или 67 руб. за акцию (см. “Ъ” от 6 июля). За два дня акции банка падали на 14%, при этом объем торгов превысил 62 млрд руб. Индекс Мосбиржи за те же два дня снизился на 6%, до 2117,5 пункта. Даже с учетом коррекции во второй половине дня 7 июля (на закрытие дневной сессии котировки остановились вблизи 65 руб. за бумагу) с момента IPO в 2007 году (цена размещения — 13,6 коп.) акции ВТБ подешевели более чем в десять раз.

По мнению эксперта, масштабное падение котировок ВТБ могло быть связано с принудительным закрытием длинных позиций крупного инвестора.

«Цена акций снизилась слишком резко при очень большом объеме торгов. Это означает, что крупный инвестор мог продать свою позицию»,— указывает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Крупным миноритарием, в отношении которого ВТБ раскрывает информацию, является Евгений Юрченко, бывший гендиректор холдинга «Связьинвест», а в настоящее время — старший независимый директор набсовета банка. Крупный пакет акций он приобрел в ходе прошлогодней допэмиссии (см. “Ъ” от 20 сентября 2025 года), увеличив долю с 4,8%, до 5,3%. При этом в интервью РБК господин Юрченко подтвердил, что для покупки акций привлекалось и «финансирование со стороны». В последующие месяцы он продолжил наращивать долю в банке, и к апрелю 2026 года, согласно данным ВТБ, она достигла 10,7%. «Суммарные вложения господина Юрченко в акции ВТБ превышают 40 млрд руб.»,— оценивает собеседник “Ъ” на финансовом рынке. По его словам, акционер мог закрыть значительную часть позиции. В ВТБ не ответили на запрос “Ъ”. Господин Юрченко не стал отвечать на пересланные вопросы “Ъ”.

Акции ВТБ дешевеют уже третий месяц. В апреле котировки доходили почти до 100 руб., максимума с июля 2025 года. Как указывает аналитик «Альфа-Инвестиций» Дарья Федорова, это было связано с ожиданием высоких дивидендов в размере 50% от чистой прибыли банка по МСФО. Однако в конце мая набсовет рекомендовал направить на дивиденды вдвое меньше средств, что привело к первой волне распродаж (см. “Ъ” от 27 мая).

Дополнительным негативным фактором стало объявление нового SPO.

Цена размещения была установлена на уровне 87 руб. (выше текущих рыночных котировок), а размещение должно было состояться в августе. Позднее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что банк надеется привлечь 300–400 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 июля). Однако даже в этом случае доли существующих акционеров могут быть размыты в 1,3 раза, что существенно снижает будущие дивиденды, указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Сергей Жителев.

Предпосылок для восстановления котировок немного, указывают эксперты. Во многом это связано с закрытием 20 июля реестра акционеров перед выплатой дивидендов. Котировки акций снизятся на величину, близкую к размеру выплат, то есть почти на 10 руб., оценивает госпожа Федорова. Поддержать их за счет обратного выкупа также будет затруднительно, считает господин Жителев. «Достаточность капитала Н20.0 на 1 мая сохраняется на пограничном уровне в 10,5% при минимуме 10%. Это означает, что у банка нет достаточного объема свободных средств на buyback»,— указывает эксперт.

Просадка может негативно сказаться и на готовящейся допэмиссии. Как отмечает Дарья Федорова, если цена акций не восстановится, банку, возможно, придется ее пересмотреть. Впрочем, как заявлял Дмитрий Пьянов в интервью «Интерфаксу», в размещении примут участие до десяти якорных инвесторов. Как считает господин Суверов, ВТБ «замотивировал их принять участие в размещении за счет отдельных договоренностей». Теперь с учетом падения цены мотивы наверняка придется пересматривать.

Андрей Ковалев