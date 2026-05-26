ВТБ разочаровал инвесторов

Решение набсовета ВТБ (MOEX: VTBR) направить на выплату дивидендов лишь 25% от чистой прибыли по МСФО разочаровало инвесторов. Акции банка рухнули в цене на 8,6%, до минимума с начала февраля. Инвесторы рассчитывали, что банк направит на выплаты акционерам не менее 35% чистой прибыли. Тем более что в этом году кредитная организация активно укрепляла свои показатели, продавая непрофильные активы и секьюритизируя кредитный портфель.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Глава ВТБ Андрей Костин

26 мая наблюдательный совет ВТБ предложил выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере лишь 9,71 руб. на акцию. Суммарные выплаты должны составить 125 млрд руб., или 25% от чистой прибыли банка по МСФО. Таким образом, они совпали с нижней границей оценки аналитиков, ожидавших выплаты в диапазоне 25–35%. Год назад банк был щедрее — выплаты составили 50% от чистой прибыли, или почти 275 млрд руб.

Инвесторы весьма негативно отреагировали на решение набсовета. На торгах Московской биржи после публикации существенного факта котировки акций банка пошли вниз. В течение 15 минут они потеряли в цене 8,6%, откатившись до отметки 79,34 руб., минимума с 2 февраля. За два дня капитализация банка рухнула на 129 млрд руб.

«Очевидно, что рынок негативно отреагирует на такие новости — все-таки многие инвесторы ожидали, что выплата будет хотя бы на уровне 35% от чистой прибыли, а также не ожидали, что дополнительная эмиссия случится так быстро»,— заявили в БКС.

Набсовет принял решение вынести на годовое собрание акционеров вопрос размещения дополнительной эмиссии. По словам главы банка Андрея Костина в интервью ИС «Вести», ее лимит установлен в 500 млрд руб., хотя и не обязательно будет весь использован. При этом цену размещения акций составит 87 руб.

При этом, согласно постановлению правительства, с 2021 года все эмитенты, контрольным пакетом акций которых владеет государство, обязаны направлять на дивидендные выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Для ВТБ фактически было сделано исключение, чтобы норматив достаточности капитала банка не снизился слишком сильно, указывают эксперты. Как заявлял ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, 1 апреля 2026 года норматив достаточности собственных средств группы (Н20.0) достиг 10,7%, тогда как регуляторный минимум составляет 10%.

Как указывает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, в случае выплаты банком 50% чистой прибыли норматив собственных средств группы мог опуститься до 10,3%.

Такая ситуация была опасна для банка, «так как любой макроэкономический шок или повышение надбавок сразу ударят по финансовой устойчивости организации», отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. При выплате 25% гарантированно около 375 млрд руб. чистой прибыли банка пойдут на повышение норматива, указывает эксперт.

Кроме того, по мнению старшего аналитика «БКС Мир инвестиций» Артема Перминова, таким решением ВТБ рассчитывает повысить шансы на последующие стабильные дивидендные выплаты на фоне повышения надбавок к нормативу достаточности капитала для системно значимых кредитных организаций. На конец первого квартала норматив достаточности базового капитала группы ВТБ (Н20.1) составлял 7,3% при минимально допустимом уровне в 6,25%. Выплата 50% дивидендов привела бы к снижению норматива до 7,3%. Однако к 2027 году по планам ЦБ минимальное значение норматива поднимается до 7,25%, а в 2028 году — до 8,5%.

Впрочем, подобные опасения могли и не реализоваться. Допэмиссия позитивно скажется на показателях достаточности банка, отмечает господин Додонов. К тому же, отмечает господин Бредихин, дивиденды по итогам прошлого года будут выплачены в июле, а в капитал пойдет регуляторная прибыль за второй квартал. Так, чистая прибыль банка по МСФО по итогам первого квартала составила 132,6 млрд руб. Помимо этого, с начала года ВТБ активно секьюритизировал розничный портфель, регулярно продавал непрофильные активы, что также способствовало укреплению капитальных показателей банка.

Андрей Ковалев