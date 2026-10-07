Премьер Болгарии: у Софии нет доказательств причастности Москвы к атакам БПЛА в море
У Болгарии нет доказательств причастности России к атакам БПЛА в море
08.10.2026, 00:20
У Болгарии нет доказательств причастности России к ударам БПЛА по судам в исключительной экономической зоне страны. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев по итогам заседания Консультативного совета по национальной безопасности (КСНБ).
«Если судить по характеру груза и направлению движения судов, то исход, с логической точки зрения, выгоден России. Однако это не означает, что мы можем утверждать, будто удар был нанесен Россией, не имея доказательств», — подчеркнул Радев (цитата по Novinite).
Премьер добавил, что власти планируют скоординировать свои действия с Турцией и Румынией. Болгария также запросит содействие США и Европейского агентства по морской безопасности (EMSA).
Беспилотники атаковали два торговых судна в Черном море на этой неделе. Шедшее под флагом Того судно Alfa Watan затонуло, а судно Able (шло под флагом Палау) — повреждено. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военно-морские силы связались с коллегами из Болгарии и установили ответственность России за атаку. Глава болгарского правительства опроверг эти слова.