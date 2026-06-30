Таких инвесторов еще поискать

ВТБ (MOEX: VTBR) сообщил об утверждении собранием акционеров проведения допэмиссии, в рамках которой планируется привлечь 300–400 млрд руб. При этом планируемая цена размещения акций (87 руб.) значительно превышает текущую рыночную стоимость бумаг (менее 74 руб.), а с учетом объявленных дивидендов после закрытия реестра акционеров котировки могут упасть еще на 10%. Поэтому эксперты считают, что, как и в прежних допэмиссиях, основными покупателями выступят якорные инвесторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

30 июня акционеры ВТБ одобрили допэмиссию банка объемом 6,3 млрд акций номинальным объемом 314,6 млрд руб. С учетом анонсированной ранее цены размещения (87 руб.) максимальный объем привлечения может составить 547,5 млрд руб. Однако, как отметил глава ВТБ Андрей Костин, «не весь он обязательно будет использован». Ранее в рамках ПМЭФ-2026 первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что банк надеется привлечь в рамках допэмиссии 300–400 млрд руб., а само размещение может пройти в августе.

Планируется, что часть средств, привлеченных ВТБ в рамках SPO, будут использоваться для финансирования партнерства с группой RWB. В конце мая банк объявил о планах купить 5% в Вайлдберриз-банке с возможностью увеличения доли. При этом, по словам Дмитрия Пьянова, присоединение Вайлдберриз-банка к ВТБ в краткосрочной перспективе не планируется. По его словам, еще не все детали партнерства между ВТБ и RWB определены, в настоящее время по «нескольким чувствительным моментам» продолжаются переговоры.

На финансирование партнерства ВТБ с RWB потребуется несущественная часть привлеченных в рамках допэмиссии средств.

Капитал ВБ-банка составляет около 66 млрд руб., учитывая, что в последние годы при покупке банков или долей в них стоимость приобретения редко оцениваются в полную стоимость капитала, 5% банка можно оценить не более чем в 3 млрд руб.

547,5 миллиарда рублей составит планируемый предельный объем привлечения средств в рамках новой допэмиссии акций ВТБ

Весной 2023 года банк разместил акции на 93,4 млрд руб., но тогда в допэмиссии преимущественно участвовали якорные инвесторы. В прошлом году ВТБ в рамках допэмиссии привлек 83,8 млрд руб., и здесь, по оценке участников рынка, не обошлось без «якорей» (см. “Ъ” от 17 сентября 2025 года). Новая допэмиссия планируется в три раза большего объема, чем две предыдущие. При этом текущая цена акций ВТБ составляет около 74 руб. Кроме того, аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев отмечает, что 20 июля будет проведена дивидендная отсечка (выплаты 9,71 руб. на акцию). Если к этому времени котировки акций ВТБ будут находиться на текущем уровне, то после отсечки они снизятся на величину дивидендов, и «таким образом, цена допэмиссии превысит их более чем на 30%», указывает он.

Три управляющих ПИФами акций заявили о том, что в текущих рыночных условиях не рассматривают возможность участия во вторичном размещении акций ВТБ.

«Цена установлена до распродажи на рынке, поэтому не вижу смысла покупать по вчерашней цене»,— заявил один из портфельных менеджеров. По его мнению, основной объем допэмиссии возьмут якорные инвесторы, включая нерыночных. Еще один собеседник “Ъ” не исключает активного привлечения частных инвесторов, как это было реализовано в прошлое SPO ВТБ.

Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что если премия к рыночной цене «сохранится к моменту начала размещения, то интерес будет возможен только со стороны крупных институционалов, которые поверят в перспективы альянса с WB и будут заходить в сделку с очень большими чеками». Источник “Ъ” в банке заявил, что заметная доля допэмиссии придется на якорных инвесторов, хотя какую-ту часть планируется продать физлицам. Розничным инвесторам, «если они верят в будущее ВТБ, может иметь смысл покупать акции на рынке или покупать акции в рамках допэмиссии, но с дисконтом не менее 15%, так как конъюнктура сейчас хуже, чем в прошлом году», считает господин Суверов.

Максим Буйлов, Виталий Гайдаев