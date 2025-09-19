Не «якорем» единым

Размещение дополнительной эмиссии акций ВТБ (MOEX: VTBR) вызвало довольно высокий интерес у участников фондового рынка. Причем спрос обеспечили как институциональные, так и розничные инвесторы, полностью покрыв книгу заявок. Вместе с тем размещение пройдет с дисконтом к рыночным котировкам — согласно опросу участников рынка, цена может составить 67 руб. При этом участники размещения рассчитывают на рост стоимости акций за счет снижения ключевой ставки и роста процентной маржи банка, а также сохранения выплат дивидендов.

18 сентября в 15:00 ВТБ закрыл книгу заявок на размещение допэмиссии акций. По словам источника “Ъ” на фондовом рынке, книга заявок была переподписана уже в первый день, при этом ориентир по цене был смещен до 70 руб. В преддверии замещения банк заявлял, что цена размещения будет не выше 73,9 руб. (цена закрытия основной сессии накануне объявления сбора заявок) и, кроме того, не превысит цену на момент завершения сбора заявок.

Объем дополнительной эмиссии был установлен в размере 1,264 млрд акций. Это составляет 23,5% от числа обыкновенных акций, находящихся в обращении. По преимущественному праву более чем от 14 тыс. действующих акционеров были поданы заявки на 94,8 млн акций (см. “Ъ” от 16 сентября). Банк планировал в результате допэмиссии привлечь 80–90 млрд руб. Два года назад банк разместил дополнительную эмиссию на сумму 93,4 млрд руб. При этом в ней преимущественно участвовали якорные инвесторы.

По словам участников рынка, в последующие дни книга продолжила наполняться новыми заявками, в первую очередь со стороны рыночных инвесторов — как институциональных, так и частных. «Банк вел активную маркетинговую работу, в последний день привлекли дополнительных брокеров, поэтому не удивлюсь, если до половины книги — это рыночный спрос»,— отмечает собеседник “Ъ”. Источник “Ъ” в крупной брокерской компании указывает, что ВТБ активно предлагал участвовать в размещении своим клиентам через приложение «Мои инвестиции».

При этом, несмотря на введенный Московской биржей запрет на короткие продажи, в середине дня котировки акций опускались до 71,1 руб., что на 3,8% ниже, чем закрытие торгов в понедельник. Впрочем, по итогам основной сессии котировки остановились вблизи отметки 72,8 руб. Тем не менее для диверсификации книги и привлечения рыночного спроса эмитент пошел на увеличение дисконта. По словам двух собеседников “Ъ”, цена размещения составит 67 руб. «С высокой долей вероятности цена будет не ниже 67 руб., так как в четверг организаторы предупредили предварительно, что не будут удовлетворять заявки по цене ниже данной отметки»,— отмечает еще один источник “Ъ”.

Предложенный эмитентом дисконт подстегнул к более активному участию в размещении портфельных менеджеров. Об участии в размещении заявили четверо из пяти опрошенных управляющих портфелями акций. При этом один управляющий воздержался от ответа. «Рассчитываем на рост стоимости акций за счет снижения ключевой ставки и роста процентной маржи банка, а также на дивиденды. Если ВТБ сможет реализовать планы и будет платить существенные дивиденды в ближайшие годы, то в теории сможет конкурировать по этому показателю с такими банками, как Сбербанк и Совкомбанк»,— отмечает портфельный менеджер.

К концу сбора заявок, по словам участников подписки, книга была полностью сформирована рыночным спросом. По данным источника, книга переподписана в два раза, за счет высокого спроса со стороны частных инвесторов их доля в сделке может составить немногим менее 50%. Это будет значить, что удовлетворенный спрос от таких инвесторов составит около 40 млрд руб.— это самое объемное их участие в сделках на рынке акционерного капитала как минимум за последние три года. Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов также отмечает, что интерес был высокий, это подтвердилось преимущественным правом почти на 7 млрд руб. еще без параметров цены. Кроме того, по его словам, еще одним фактором высокого спроса стало то, что в первые часы сбора заявок книга была полностью покрыта — во многом благодаря институциональным инвесторам, «поскольку розничные инвесторы, как правило, определяются ближе к концу сделки». Инвесторов могли привлечь дисконт к рыночной цене, хорошие дивиденды за 2024 год и обещания рекордной прибыли в 2026 году вслед за снижением ключевой ставки ЦБ, считает эксперт. Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов оценивал чистую прибыль банка в 500 млрд руб. по итогам 2025 года и в 650 млрд руб. в 2026 году.

В ВТБ не стали комментировать итоги подписки, отметив, что результаты будут раскрыты в пятницу. При этом накануне господин Пьянов заявлял, что инвесторам не стоит рассчитывать на большой дисконт, поскольку на ценные бумаги банка «есть хороший спрос». Кроме того, он отметил, что допэмиссия будет характеризоваться наличием не одного, а нескольких якорных инвесторов.

Виталий Гайдаев, Андрей Ковалев