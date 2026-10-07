ООН обеспокоена растущим числом жертв от атак ВСУ среди россиян

«Он (Антониу Гутерриш.— “Ъ”) также глубоко обеспокоен растущим числом жертв среди гражданского населения в результате участившихся атак украинских вооруженных сил на территории Российской Федерации, включая последние атаки в Московском регионе»,— сказал господин Дюжаррик на брифинге. Он добавил, что все нападения на гражданское население и инфраструктуру представляют собой нарушение гуманитарного права.