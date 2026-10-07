ООН обеспокоена растущим числом жертв от атак ВСУ среди россиян
07.10.2026, 23:54
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен растущим числом жертв среди мирного населения России от атак со стороны Украины, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.
«Он (Антониу Гутерриш.— “Ъ”) также глубоко обеспокоен растущим числом жертв среди гражданского населения в результате участившихся атак украинских вооруженных сил на территории Российской Федерации, включая последние атаки в Московском регионе»,— сказал господин Дюжаррик на брифинге. Он добавил, что все нападения на гражданское население и инфраструктуру представляют собой нарушение гуманитарного права.
В ночь на 6 октября силы ПВО сбили вблизи Москвы более 120 беспилотников, сообщал мэр Сергей Собянин. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о 185 сбитых над регионом БПЛА. По словам господина Воробьева, погибли два человека, еще девять пострадали.