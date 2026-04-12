Главные новости за выходные 11–12 апреля

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «175 на 175». Также возвращены семь жителей курского приграничья. Минобороны РФ обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что после Пасхи СВО продолжится.

США и Иран завершили переговоры в Исламабаде, не сумев достичь компромисса как минимум по двум пунктам повестки — ядерной программе и Ормузскому проливу. В проливе началось разминирование. Дональд Трамп объявил о блокаде морского коридора кораблями США.

Президент Белоруссии Лукашенко подтвердил Путину свое участие в параде Победы в Москве. Также российский президент созвонился с коллегой из Ирана и предложил помощь в переговорах с США.

В Венгрии проводят парламентские выборы. Местный избирком в разгар голосования отчитывался о высокой явке. Премьер-министр Орбан уверен, что сразу после выборов Украина возобновит транзит по нефтепроводу «Дружба».

«Роскосмос» открыл на «Госуслугах» прием заявлений в отряд космонавтов. Гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов заявил о попытке противника атаковать космодром «Плесецк» дронами в день запуска спутников широкополосного доступа в интернет.

В зоне паводка в Дагестане остаются несколько сотен жилых домов. Суд Махачкалы арестовал инженера Геджухского водохранилища по делу о прорыве плотины. Также задержан бывший глава организации, отвечавшей за эксплуатацию сооружения.

Нефтяное пятно обнаружили в Черном море в 11 км от Анапы. За двое суток на побережье Анапы нашли более 200 погибших и измазанных в мазуте птиц.

Павел Дуров сообщил об обновлении протокола Telegram «для обхода цензуры». Он также заявил, что мессенджер не раскрыл ни одного байта из сообщений пользователей за более чем 12 лет своего существования.

Путин и Собянин встретили Пасху в храме Христа Спасителя, куда из Третьяковской галереи доставили иконы Владимирской и Донской Божьей Матери. О праздновании — в репортаже Андрея Колесникова.