Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «175 на 175»

Россия вернула из плена 175 своих военнослужащих и передала Украине столько же военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Посредником при обмене выступали ОАЭ.

В процессе обмена с Украины также вернулись семь жителей Курской области. На погранпункте их встретила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, это последняя группа жителей региона, которых удерживали на Украине после оккупации Курской области.

5 марта Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «200 на 200». 6 марта прошел еще один обмен по формуле «300 на 300».