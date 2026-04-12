Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива силами США

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что переговорщикам в Исламабаде не удалось достичь соглашения по одному из ключевых пунктов потенциального мирного соглашения — касающегося ядерной программы Ирана. Также стороны не сошлись по вопросу управления судоходством в Ормузском проливе. В этой связи американский президент заявил о намерении заблокировать морской коридор.

«Встреча прошла хорошо, большинство вопросов были согласованы. Но один, самый важный, ядерный, остался нерешенным. С этого момента ВМС США будут блокировать все суда, намеревающиеся войти или выйти из Ормузского пролива», — заявил президент США в TruthSocial.

По его словам, расстановка Ираном морских мин в проливе и нежелание заниматься разминированием являются элементами шантажа, которого США не допустят.

«Я поручил нашим ВМС искать и перехватывать в международных водах каждое судно, которое заплатило дань Ирану. Никто, кто платит незаконную дань, не будет иметь безопасного прохода в открытом море», — добавил Дональд Трамп.

«Блокада начнется в ближайшее время. К ней присоединятся и другие страны. Ирану не позволят получать выгоду от вымогательства», — заключил господин Трамп.

Он также повторил, что США приступают к обезвреживанию мин в Ормузском проливе.

Подробнее о неудаче американо-иранских переговоров в Пакитсане «Ъ» писал в материале «Исламабад отложенного действия».